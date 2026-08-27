Natalia Oreiro, Ricardo Mollo y León Gieco despidieron a Rubén “el Negro” Rada en Uruguay

El velatorio de Ruben Rada tuvo un momento emotivo que fue la entonación de "Muriendo de Plena".

El velatorio de Rubén Rada reunió este jueves a familiares, amigos y reconocidas figuras de la música y el espectáculo uruguayo y argentino. Natalia Oreiro, Ricardo Mollo, León Gieco, Jorge Nasser y Dante Spinetta fueron algunos de los artistas que se acercaron para despedir al “el Negro” Rada.

Leon Gieco, Natalia Oreiro, Mollo, Dante Spinetta. Todos despidiendo a Ruben Rada como merecía pic.twitter.com/a6riBoxCV4 — Poirot (@Argenpoirot) August 27, 2026

Uno de los momentos más emotivos de la despedida se produjo cuando comenzó a sonar por los parlantes “Muriendo de Plena”, uno de los grandes éxitos de Rada. La música transformó el clima del velatorio y los presentes comenzaron a cantar y bailar la canción con una actitud que claramente representa el espíritu que tuvo del artista a lo largo de su trayectoria.

Entre quienes se sumaron al homenaje estuvieron Natalia Oreiro y su pareja, Ricardo Mollo, líder de Divididos. También participaron León Gieco, Jorge Nasser y Dante Spinetta.

La familia de Rubén Rada también participó del homenaje

Los hijos de Rubén Rada, Lucila, Julieta y Matías, también estuvieron presentes en la despedida de su padre. Los tres siguieron sus pasos dentro del mundo de la música y compartieron distintos proyectos artísticos con él.

La entonación de “Muriendo de Plena” se convirtió así en una forma de despedir a Rada con uno de los elementos que marcaron toda su vida: la música.

En lugar de un silencio absoluto, el velatorio se llenó de voces, baile y canciones para recordar a una de las figuras más importantes de la música uruguaya y rioplatense.

Los detalles de la despedida a Rubén Rada

El gobierno de Uruguay decretó duelo oficial para este 27 de agosto tras la muerte de Rubén Rada. Las banderas en todos los organismos públicos del país se posicionaron a media asta, y el Estado asumió la organización de las ceremonias fúnebres en coordinación con la familia.

Según la información brindada por la vicepresidenta Carolina Cosse, el velatorio será abierto a todo público. El mismo iniciará a las 14 y se desarrollará hasta las 21 en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.

Poco después de conocerse la noticia, la respuesta popular no esperó a los actos oficiales. La convocatoria surgió en redes sociales y se propagó de boca en boca: el fin era reunirse en la zona de Minas e Isla de Flores, en los barrios Sur y Palermo de Montevideo, con tambores. Desde el miércoles cientos de personas ocuparon varias cuadras de esos barrios, estrechamente ligados a la historia del candombe, y el homenaje se extendió hasta la madrugada.

Por su parte, el presidente Yamandú Orsi describió el estado de ánimo de su entorno como de personas “conmovidas, descolocadas, desorientadas” y anticipó que este jueves habrá “muchas lonjas sonando por ahí”.

“Quería que lo recordáramos de cierta forma y no de otra, así que habrá que moverse”, dijo Orsi, quien adelantó que se imagina “esa escalinata llena de tambores”. El presidente también valoró la cercanía del músico con el expresidente José Mujica en sus últimos meses de vida.