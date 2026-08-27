TEDxViedma 2026: quiénes son los cinco primeros oradores que llegarán al escenario

TEDxViedma presentó a sus primeros cinco oradores para la edición que se realizará el 24 de octubre.

La cuenta regresiva para una nueva edición de TEDxViedma ya comenzó. El evento se realizará el próximo 24 de octubre en Altos Álamos y ya tiene confirmados a los primeros cinco oradores que subirán al escenario para compartir historias, investigaciones y experiencias vinculadas con distintas disciplinas.

Arte, ciencia, salud mental, educación e inclusión serán algunos de los ejes que atravesarán esta edición, que buscará abrir nuevas conversaciones y acercar perspectivas diferentes sobre los desafíos del presente.

Entre los primeros nombres anunciados se encuentran Juan Marchesi, artista e ilustrador cuya obra dejó una marca en distintas generaciones y en la cultura argentina; Ivana Souble, referente nacional en equinoterapia y pionera en Río Negro en el trabajo terapéutico asistido con caballos; Erico Yáñez, especialista en prevención de adicciones y ludopatía infantil; y Federico Agnolín, paleontólogo e investigador del Conicet.

A ellos se suma Magalí Tajes, psicóloga, escritora y comediante, quien llegará al escenario de TEDxViedma con una idea inédita desarrollada especialmente para esta edición junto al equipo del evento.

Tajes es autora de Arde la vida, Caos y Espíritu animal y construyó una de las comunidades de habla hispana más numerosas alrededor del humor, la salud mental y el desarrollo personal. Sus libros estuvieron entre los más vendidos de Argentina y sus espectáculos recorrieron distintos países de Latinoamérica y Europa.

Cinco nombres confirmados y otros cinco por anunciar

Con estos anuncios, TEDxViedma ya dio a conocer la mitad de su programación. En las próximas semanas se presentarán los cinco oradores restantes a través de las redes sociales oficiales del evento.

La organización explicó que detrás de cada charla existe un proceso de curaduría, entrenamiento y producción que comienza varios meses antes de la jornada y que involucra a más de 60 voluntarios de distintas disciplinas.

La selección no se centra solamente en la trayectoria de quienes participan, sino también en las ideas que pueden generar nuevas preguntas y conversaciones.

Una experiencia que conecta a Viedma con el mundo

Bajo el lema «Expande tu conexión«, TEDxViedma 2026 propone conectar con nuevas perspectivas, descubrir ideas inesperadas y vivir una experiencia que busca trascender el escenario.

El evento es posible a partir del trabajo conjunto de los voluntarios y de las empresas e instituciones que acompañan el proyecto como aliados estratégicos. La transmisión online será gratuita y las charlas producidas en Viedma posteriormente pasarán a formar parte de la plataforma global de TED.

De esta manera, las ideas surgidas desde la capital rionegrina podrán alcanzar a audiencias de distintos lugares del mundo a través de YouTube.

Las inscripciones ya están abiertas en la página oficial de TEDxViedma. Allí se puede registrar cualquier persona interesada en seguir la transmisión en vivo y participar del sorteo de entradas para asistir de manera presencial.