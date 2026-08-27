Pronóstico de heladas en Río Negro y Neuquén para la noche del jueves 27 y madrugada del viernes 28 de agosto de 2026
El pronóstico para productores de Neuquén y Río Negro que difundió la AIC anticipa baja probabilidad de heladas hacia el este provincial y zonas con temperaturas que pueden alcanzar -1 grados en Alto Valle Norte, Alto Valle Centro y Alto Valle Oeste durante la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto. Conocé acá los detalles.
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) renovó el servicio de prevención de heladas para esta temporada frutícola y hortícola destinada a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén. Este pronóstico estará disponible, en principio, hasta el 31 de octubre de 2026. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad productiva de la región.
La información diaria consistirá en el Pronóstico que habitualmente es elaborado antes de las 9:30, más la actualización de la noche, aproximadamente a la hora 21. Esta última es la que publicará diario Río Negro en el sitio Rural.
La AIC informó, además, que en caso de que el pronóstico matutino de cada jornada indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podría extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.
Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro
Continúa el ingreso de aire del noroeste que mitiga la probabilidad de heladas hacia el este, con aumento de la nubosidad y períodos inestables hacia el crepúsculo matutino. Hacia el este se prevén grandes momentos de calma con cielo mayormente despejado que pueden dar enfriamientos débiles y aislados.
Alto Valle Norte: Añelo, El Chañar, Vista Alegre, Dique Ballester
- Cielo: mayormente despejado a parcial nublado.
- Presión: en ascenso.
- Vientos: débiles del noroeste con grandes momentos de calma
- Probabilidad de heladas.
- Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC
Alto Valle Oeste: Senillosa, Plottier
- Cielo: mayormente despejado a parcial nublado.
- Presión: en ascenso.
- Vientos: débiles del noroeste con grandes momentos de calma
- Probabilidad de heladas.
- Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC
Alto Valle Centro: de Confluencia a Valle Azul
- Cielo: mayormente despejado a parcial nublado.
- Presión: en ascenso.
- Vientos: débiles del noroeste con grandes momentos de calma
- Probabilidad de heladas.
- Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC
Valle Medio: Chimpay, Choele Choel, Colonia Josefa
- Cielo: mayormente despejado a parcial nublado.
- Presión: en ascenso. Períodos inestables aislados hacia el amanecer.
- Vientos: débiles a moderados del noroeste.
- Probabilidad de heladas: baja.
- Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC
Valle de Viedma y Noreste: Río Colorado, General Conesa, Guardia Mitre
- Cielo: mayormente despejado a nublado sobre el amanecer.
- Presión: en ascenso. Períodos inestables aislados hacia el amanecer.
- Vientos: moderados a regulares del noroeste.
- Probabilidad de heladas: baja.
- Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC
Costa Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande
- Cielo: mayormente despejado a nublado sobre el amanecer.
- Presión: en ascenso.
- Vientos: moderados del noroeste.
- Probabilidad de heladas: baja.
- Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC
*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.
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