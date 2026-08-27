LLA y el PRO avanzan en la construcción de un frente electoral, pero persisten las diferencias por las PASO

Representantes de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO mantuvieron un segundo encuentro de trabajo en la Casa Rosada para avanzar en la consolidación de un posible frente electoral conjunto. En el marco del cónclave, los referentes ratificaron coincidencias sobre la marcha de la economía, aunque expusieron matices en torno a la eventual suspensión o eliminación de las PASO.

El presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, y el secretario general del espacio, Fernando de Andreis, fueron recibidos por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem.

El debate sobre el esquema electoral concentró parte de la discusión. Mientras el oficialismo impulsa eliminar o suspender las primarias obligatorias, la dirigencia del PRO prefirió mantener la cautela.

«Nosotros lo que hemos planteado es que primero veamos la iniciativa que tiene el Senado para después seguir charlando. La posición hoy del PRO es mantener las PASO, a menos que haya una alternativa mejor que consideremos y trabajemos», señaló Ritondo al término del encuentro. «Hoy vamos a esperar qué trata el Senado, porque sin duda la ley todavía no tiene los consensos necesarios en esa cámara», advirtió el diputado.

El titular del bloque de Diputados reconoció que las primarias representan un costo para la sociedad ante la multiplicidad de citas electorales en un mismo año. «Sabemos que tiene un costo, ya que la población en un año tiene que votar seis veces: PASO provinciales, PASO nacionales, elecciones provinciales y la segunda vuelta», remarcó.

Revisión distrito por distrito y respaldo económico

De Andreis confirmó que la premisa expresada por Mauricio Macri es «agotar todo lo que está al alcance para blindar el cambio en Argentina y evitar un retroceso como ocurrió en 2019». En esa línea, remarcó la intención de constituir un esquema político para evitar el retorno del kirchnerismo.

Durante la jornada, los dirigentes realizaron un relevamiento territorial para analizar la relación entre ambas fuerzas. «Hicimos un repaso de los distritos de todo el país, salvo los tres que gobernamos y la provincia de Buenos Aires, sobre cómo están las relaciones entre nuestros dirigentes, qué dirigentes tenemos y qué posibilidades hay», explicó Ritondo.

Asimismo, las partes repasaron variables macroeconómicas expuestas por Santilli. De Andreis indicó que 13 de los 15 indicadores del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) muestran crecimiento. A su vez, valoró las perspectivas sobre la baja de la inflación y el nivel de recaudación fiscal, al considerar que la estabilidad económica resulta determinante para consolidar el acuerdo político.

Con información de Agencia N.A