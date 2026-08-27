Sólida victoria de Argentina ante Puerto Rico en el comienzo de la segunda fase rumbo al Mundial

Sólido comienzo para la Selección Argentina de Básquetbol en la segunda fase clasificatoria rumbo al Mundial 2027 de Qatar, tras vencer con autoridad a Puerto Rico por 89 a 75 en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata.

El equipo que conduce Pablo Prigioni desplegó un buen juego, especialmente a partir del tercer cuarto, donde logró despegar en el marcador y dominar con autoridad el juego ante un duro rival.

Con este resultado, la albiceleste sumó su cuarto festejo al hilo, llegando a un récord de 6-1, estableciendo una brecha casi decisiva contra los rivales del Grupo F con los equipos rivales de los Clasificatorios FIBA de América.

¡VICTORIA ARGENTINA POR ELIMINATORIAS!



Los dirigidos por Pablo Prigioni vencieron 89-75 a Puerto Rico en la segunda fase de los partidos clasificatorios al Mundial de Qatar 2027. pic.twitter.com/N998vC8h9D — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 28, 2026

El santiagueño Gabriel Deck (23 puntos) resultó el jugador argentino más desequilibrante, aunque también hubo muy buenos pasajes de Leandro Bolmaro y, especialmente, de Facundo Campazzo y su habitual magia desde la conducción para construir un bloque sólido en el ataque.

El elenco nacional, que terminó arriba por uno en el primer lapso, sostuvo la delantera en un segundo período gracias a la presión ejercida sobre la primera línea, con un protagonismo ascendente por parte de Gabriel Deck (12 puntos en esa mitad), fundamentales para mantener la ventaja (43-42).

¡¡BOMBAZO DE LEANDRO BOLMARO Y ARGENTINA EXTENDIÓ LA VENTAJA!!



Tras una gran jugada que armó Facundo Campazzo, el jugador de Olimpia Milano anotó desde la esquina el 78-65 ante Puerto Rico.#ClasificatorioFIBAEnDSPORTS pic.twitter.com/e49Du8VFfp August 27, 2026

En el complemento, Argentina generó opciones más claras ante la defensa zonal de Puerto Rico, que comenzó a sentir el desgaste físico. Esa superioridad se reflejó progresivamente en el tanteador, con una brecha que fue creciendo a medida que avanzaron los minutos (la máxima fue de 14 puntos).

Argentina cerró la jornada con una interesante actuación colectiva, con Gabriel Deck como máximo anotador de la noche con una planilla de 23 puntos (8/13 en tiros de campo) y 6 rebotes. En doble dígito también estuvieron Leandro Bolmaro (19), Facundo Campazzo (13 y 10 asistencias) y Nicolás Laprovittola (12), concentrando entre los cuatro el 75% de los puntos.

Tras este partido, la delegación regresará a Buenos Aires para continuar con su recorrido a Québec, para enfrentar a Canadá el lunes 31 a las 20:10. El encuentro tendrá transmisión por TyC Sports y DSports en Argentina (Fuente: CAB).