Otamendi es nuevo jugador de River: firmó su contrato en el Monumental antes del Mundial

El mercado de pases aún no abrió, pero River ya realizó su primer movimiento. Nicolás Otamendi, que ya había pasado la revisión médica tras quedar libre de Benfica luego de seis destacadas temporadas en Portugal, firmó su contrato en el Monumental y se convirtió en nuevo jugador del Millonario.

El vínculo, por 18 meses, se extenderá hasta diciembre de 2027. «Estoy muy contento. Espere mucho este momento, estoy cumpliendo un sueño», expresó el jugador en diálogo con Radio La Red tras poner el gancho.

COMUNICADO OFICIAL



Nicolás Otamendi será nuevo jugador de River Plate desde el 1 de julio de 2026.



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A sus 38 años, el defensor regresa al fútbol argentino después de 16 años. En 2010 dejó Vélez, el club en el que se formó, para sumarse al Porto de Portugal y comenzar una extensa trayectoria en Europa, que incluyó un breve paso por Atlético Mineiro en 2014.

De esta manera, Stefano Di Carlo cerró un refuerzo de jerarquía de cara al segundo semestre. Todo indica que el «General» se ganará rápidamente un lugar en el once titular y que conformará la zaga central junto a Lucas Martínez Quarta.

«Es un jugador importantísimo y vigente, que es un líder natural. Ojalá lo podamos tener, sería muy importante», había asegurado Eduardo Coudet sobre el defensor tras la victoria ante Blooming en la última fecha de la Copa Sudamericana.

Otamendi viene de una destacada temporada en Benfica, donde fue capitán bajo la conducción de Josep Mourinho. El defensor disputó 44 partidos en la campaña y prácticamente no sufrió lesiones, por lo que llega en plenitud física.

Otamendi, listo para jugar su cuarto Mundial

Tras la firma de su contrato, el campeón del mundo regresó a la concentración de la Selección Argentina en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. El plantel llegará este domingo a Kansas City para continuar con la preparación de cara al Mundial. El lunes será la primera práctica ahí.

La Scaloneta disputará dos amistosos antes del debut: el sábado 6 de junio enfrentará a Honduras en el estadio Kyle Field de Texas, mientras que el martes 9 se medirá con Islandia en Auburn, Alabama, ambos en Estados Unidos.

En la Selección, además, Otamendi aparece como uno de los principales candidatos para integrar la zaga titular. Cristian Romero llega entre algodones y Lisandro Martínez tuvo poca continuidad durante la temporada.

En la última Copa América, Lionel Scaloni apostó por una dupla conformada por Cuti y Licha, que respondió con un sólido nivel. Sin embargo, la falta de rodaje de ambos defensores abre la puerta para que el experimentado central gane protagonismo. Otamendi se perfila para ser una pieza importante del equipo argentino en su cuarto Mundial.