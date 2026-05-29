Villa Regina: apuñalaron a un hombre, sufrió un neumotórax y el agresor fue detenido

Un hombre fue detenido en Villa Regina acusado de atacar con un arma blanca a otro de 50 años, quien sufrió heridas de gravedad y debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Brovedani. Tras un llamado de emergencia, efectivos acudieron al lugar y encontraron a la víctima lesionada, por lo que coordinaron su traslado al hospital local.

Ataque con arma blanca en Villa Regina: la víctima sufrió un neumotórax

Según informó la Policía de Río Negro, una vez que la víctima ingresó al hospital se confirmó que presentaba un neumotórax producto de la herida recibida, una lesión que requirió una cirugía inmediata.

A partir de ese cuadro, personal de la Comisaría Quinta inició una investigación para determinar cómo se había producido la agresión y quién era el responsable.

Las averiguaciones permitieron establecer que la víctima se encontraba junto a una mujer de 39 años cuando otro hombre de 44 años ingresó a la vivienda y lo habría atacado con un arma blanca. Desde la Policía indicaron que los motivos del hecho son materia de investigación.

Tras la agresión, el sospechoso escapó del lugar antes de la llegada de los efectivos, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda.

Detuvieron al agresor y fue acusado por homicidio en grado de tentativa

De acuerdo con la información policial, el trabajo realizado por los uniformados permitió localizar al presunto agresor pocas horas después del ataque.

El hombre fue encontrado en su domicilio y quedó detenido a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma blanca, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.