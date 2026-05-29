Formularon cargos y dictaron prisión preventiva al acusado de abusar de una nena en Añelo

La Justicia de Neuquén formuló cargos este viernes contra el hombre de 67 años acusado de abusar sexualmente de una nena en Añelo. Además, fue imputado por corrupción de menores y quedó detenido con prisión preventiva por un plazo inicial de dos meses mientras avanza la investigación.

La acusación fue presentada por la fiscal Eugenia Titanti junto al asistente letrado Luciano Vidal. El juez de garantías Marco Lupica Cristo avaló los cargos y dispuso una medida de coerción para asegurar el desarrollo del proceso penal.

Investigación por abuso sexual y corrupción de menores en Añelo

De acuerdo con la investigación expuesta en la audiencia, el imputado mantenía desde hacía años una relación de confianza con la familia de la víctima. La fiscalía sostuvo que aprovechó ese vínculo para cometer los hechos investigados.

Según la acusación, el hombre llevó a la niña hasta un dormitorio de una vivienda y realizó tocamientos y besos de contenido sexual. La fiscal también describió que posteriormente continuó con conductas similares en otro sector del inmueble.

La comunidad de Añelo se encuentra conmocionada tras la difusión del video.

La investigación sostiene además que el acusado promovió de manera prematura el desarrollo psicosexual de dos niños. Uno de los elementos centrales del expediente es el video filmado por otro menor. Ese registro quedó incorporado al legajo y forma parte de las evidencias reunidas por la fiscalía.

Las pruebas que reunió la fiscalía sobre la denuncia de abuso en Añelo

El caso comenzó a investigarse luego de que un video fuera enviado de forma anónima a organismos municipales de Niñez de Añelo. A partir de esa intervención se logró identificar a la víctima y al acusado, lo que permitió dar inicio a las actuaciones judiciales.

El material se había viralizado en grupos de Facebook y WhatsApp de la localidad. Entre las pruebas incorporadas a la investigación figuran informes interdisciplinarios, entrevistas con integrantes del entorno familiar, una pericia médica forense y el secuestro de teléfonos celulares durante un allanamiento.

La fiscalía también señaló que todavía quedan medidas de prueba consideradas fundamentales. Entre ellas figuran entrevistas en cámara Gesell a los niños involucrados, pericias sobre los dispositivos secuestrados y el análisis forense del video.

Los argumentos para ordenar la prisión preventiva del acusado

Al solicitar la prisión preventiva, Titanti sostuvo que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Indicó que el imputado no posee trabajo registrado ni vínculos familiares cercanos en la zona y remarcó la gravedad de los hechos atribuidos.

La representante del MPF también advirtió que uno de los niños mencionados en la causa reside cerca del domicilio del acusado, mientras aún restan producir medidas probatorias de relevancia para el expediente.

Tras escuchar a las partes, el juez tuvo por formulados los cargos y resolvió que el hombre permanezca detenido con prisión preventiva por un plazo inicial de dos meses. La investigación penal fue fijada en cuatro meses.