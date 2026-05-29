Tras la condena por la muerte de Valentín en Roca, proponen regular el uso de celulares en quirófanos de Río Negro

Luego del fallo por la muerte de Valentín en Roca, buscan endurecer protocolos en quirófanos rionegrinos. Foto: gentileza

La Legislatura de Río Negro comenzó a debatir un proyecto de ley que propone regular el uso de teléfonos celulares en quirófanos y áreas críticas de los establecimientos de salud públicos y privados de la provincia. La iniciativa apunta a reforzar la seguridad de los pacientes, prevenir infecciones y establecer criterios claros sobre cuándo estos dispositivos pueden utilizarse durante procedimientos médicos.

Por la muerte de Valentín en Roca, Río Negro busca regular el uso de celulares en quirófanos

La propuesta fue presentada por los legisladores Lucas Pica y Facundo López, de Juntos Somos Río Negro (JSRN), quienes advirtieron sobre los riesgos sanitarios asociados al uso cotidiano de teléfonos móviles dentro de salas de operaciones.

Según expresaron en los fundamentos del proyecto, diversos estudios científicos identifican a estos aparatos como una “fuente de contaminación microbiana y factor contribuyente a las infecciones del sitio quirúrgico”.

El texto legislativo plantea diferenciar entre el uso justificado de los dispositivos —vinculado a tareas médicas o emergencias— y aquellas conductas que puedan comprometer la asepsia estricta requerida en los quirófanos. En ese sentido, se remarca que los celulares ingresan habitualmente a las áreas quirúrgicas sin atravesar procesos de esterilización, pese a estar en contacto constante con superficies externas.

Los autores del proyecto sostuvieron que los teléfonos presentan condiciones de temperatura y humedad que favorecen la persistencia bacteriana. Además, citaron investigaciones que registraron niveles de contaminación de hasta un 93% en algunos dispositivos utilizados por personal sanitario.

Aun así, los legisladores señalaron que una prohibición absoluta no sería “funcional ni proporcional”, debido a que actualmente los celulares también cumplen funciones operativas dentro de los centros de salud. Entre otros usos, mencionaron consultas médicas, acceso a protocolos clínicos, revisión de historiales digitales y utilización de aplicaciones de diagnóstico.

De aprobarse la iniciativa, quedará estrictamente prohibido realizar llamadas personales, utilizar redes sociales, enviar mensajes de texto ajenos a la actividad laboral o captar imágenes sin consentimiento expreso del paciente dentro de los quirófanos y sectores de alta criticidad clínica.

En cambio, sí estará permitido el uso de dispositivos móviles para situaciones de urgencia médica, acceso a información clínica o herramientas diagnósticas, siempre que los equipos permanezcan en modo silencioso y alejados de la zona aséptica directa durante las intervenciones.

El proyecto también establece obligaciones para hospitales, clínicas y sanatorios de toda la provincia. Tanto el sector público como el privado deberán implementar protocolos institucionales de higiene para dispositivos electrónicos y capacitar periódicamente a sus profesionales sobre los riesgos de contaminación asociados a estos equipos.

La discusión sobre las condiciones de seguridad en quirófanos cobró especial relevancia en Río Negro tras recientes antecedentes judiciales vinculados a presuntas fallas médicas.

Días atrás, el Tribunal de Impugnación confirmó la condena contra el anestesiólogo Mauricio Javier Atencio Krause por homicidio culposo en la causa por la muerte de Nahitan Valentín Mercado Toledo, el niño de cuatro años que falleció luego de una cirugía programada realizada en un sanatorio de Roca.