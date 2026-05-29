Dólar récord: la demanda de divisas de los argentinos fue la más alta de 2026

Cerca de 1,5 millones de personas demandaron U$S 3.199 millones durante abril en el mercado oficial de cambio, el monto más alto de los primeros cuatro meses del año.

La demanda de dólares de las personas en abril fue la más alta del año.

Este incremento no impactó mayormente en la cotización, dado que el mercado estuvo abastecido por el ingreso de dólares provenientes del sector energético y del agro.

La adquisición de divisas por parte de las personas estuvo incentivada por la estabilidad en la cotización frente a una inflación en alza.

En enero las compras habían sido de U$S 3.146 millones, en febrero de U$S 2.552 millones y en marzo de U$S 2.470 millones. En consecuencia, en el primer cuatrimestre totalizaron U$S 11.367 millones.

La compra de U$S 3.199 millones en abril tiene la siguiente característica: billetes U$S 2.292 millones, transferencias de divisas U$S 583 millones, pago de servicios U$S 543 millones (rubro que incluye principalmente consumos con tarjeta) y compra de bienes U$S 20 millones.

A estos egresos se les restan ingresos percibidos por el sector en concepto de canjes netos (U$S 126 millones) y operaciones de deuda e inversiones (U$S 115 millones), completando así el balance de U$S 3.199 millones.

De la compra de billetes estimada en aproximadamente U$S 2.300 millones, el Banco Central identifica tres destinos principales: U$S 1.200 millones permanecieron depositados en cuentas de ahorro de bancos locales, U$S 600 millones se destinaron a las entidades financieras para cubrir gastos realizados con tarjeta de crédito y débito en el exterior, y U$S 400 millones se utilizaron para incrementar la posición de activos externos (ahorro fuera del sistema financiero local).

Reservas

Por su parte, el Banco Central cerró mayo con la compra de U$S 70 millones y en el mes acumuló U$S 2.596 millones. Desde enero, el monto incorporado alcanzó a U$S 9.740.

De esta forma, las reservas brutas internacionales se ubicaron en U$S 48.191 millones. En tanto, las reservas netas quedaron negativas en U$S 617 millones.

Al iniciarse la próxima semana, las reservas se resentirán porque el Banco Central deberá pagar U$S 1.030 millones de un vencimiento de BOPREAL, uno de los títulos con los que el Gobierno saldó deuda con los importadores que heredó de la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía y Miguel Pesce como presidente del BCRA.

Este será el compromiso más pesado del mes, ya que no hay pagos fuertes previstos al FMI, ni tampoco a acreedores privados.

En este contexto, la cotización oficial del dólar cerró mayo a $ 1.430, que implica un alza de 1,8% en el mes y una caída de 3,4% en el año. Un comportamiento similar mostró el dólar minorista al que acceden las personas en el circuito financiero formal.

En el segmento mayorista, la cotización quedó en $ 1.399 y $ 1.408, para ambas puntas.

“En mayo se consolidó una relativa estabilidad cambiaria y menor volatilidad respecto de los meses anteriores”, destacaron desde la consultora ABC Mercados Además, precisaron que “el volumen negociado (en el mercado mayorista) ascendió a U$S 10.628 millones, cifra que representa un incremento de 3,21% respecto al volumen negociado en abril”.

Menos deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que los U$S 1.000 millones que giró el FMI se aplicaron a cancelar deuda.

El funcionario afirmó que, a partir de las distintas operaciones que se realizaron en mayo, el stock de la deuda pública se redujo 3,3 puntos.

“El Tesoro concretó durante mayo la cancelación de letras intransferibles en cartera del BCRA por un valor nominal de US$ 22.284 millones, lo que redundó en una baja estimada en el stock de deuda pública a PIB de 3,3 puntos”, indicó Caputo.

Caputo explicó que “esta cancelación se realizó por medio de dos operaciones: una recompra utilizando $18,4 billones de las utilidades que el BCRA giró al Tesoro por el resultado del ejercicio 2025, y otra utilizando el desembolso de aproximadamente US$1.000 millones realizado por el FMI en el marco de la segunda revisión del acuerdo”.

Riesgo país debajo de 500 puntos

En otro orden, el riesgo país pudo mantenerse por debajo de los 500 puntos básicos. Si bien los bonos tuvieron un comportamiento mixto, el indicador que elabora el JP Morgan cerró mayo en 493 unidades. Durante la rueda del viernes llegó a descender hasta los 488 puntos, pero repuntó hacia el final de las operaciones.

Por su parte, las acciones que componen el panel MERVAL completaron el mes con un incremento de 11,9%, salto que permitió dar vuelta al acumulado anual. Ahora las acciones líderes ganan 3,8% en lo que va de 2026.

Corresponsalía Buenos Aires