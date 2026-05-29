La denuncia sobre la conducta de la fiscal Cendón en Bariloche entró en el terreno político

La fiscal jefe Betiana Cendón tiene un sumario administrativo abierto en el Consejo de la Magistratura. (foto de archivo)

Los bloques PJ Nuevo Encuentro y Vamos con Todos realizaron en la Legislatura rionegrina un pedido de informes sobre la situación del sumario abierto en noviembre pasado contra la fiscal jefe de Bariloche Betiana Cendón por presunto acoso laboral y maltrato, cuyos detalles permanecen en reserva y no parece tener una definición cercana en el Consejo de la Magistratura.

El legislador José Luis Berros encabeza la lista de nueve legisladores que formularon el planteo dirigido al presidente del cuerpo Pedro Pesatti, para que lo traslade al Consejo de la Magistratura. El cuestionario incluye entre otros puntos, preguntas sobre los testigos citados y sobre el vencimiento del plazo de instrucción del sumario encomendado al legislador Juan Murillo Ongaro (PRO) para examinar la conducta de Cendón.

El inicio de ese trámite data de noviembre pasado y debía ser completado en 90 días hábiles prorrogables por un lapso similar. Pero hasta hoy permanece inconcluso y el Consejo nunca aprobó una extensión de los plazos.

Los legisladores también quieren saber si Cendón continúa en funciones o si fue suspendida en forma preventiva (algo que la Magistratura ya rechazó en dos oportunidades) y si se aplicó en el caso el “protocolo de prevención y protección frente a la violencia laboral en el ámbito del poder judicial”. La interrogante se debe a las quejas esgrimidas por los denunciantes, quienes no lograron la implementación del protocolo.

Las primeras denuncias contra Cendón por maltrato laboral datan del pasado 9 de septiembre y entre los denunciantes están el actual fiscal Guillermo Lista, Fiscal; los fiscales adjuntos Álvaro Viterbori y María Fernanda Orticelli, la defensora penal adjunta Mónica Goye, el jefe de División Germán Torres y elexfiscal Tomás Soto.

Las declaraciones en el sumario por parte de los denunciantes por ahora están pendientes, lo mismo que las de una treintena de testigos y la mayoría de las víctimas de los presuntos hostigamientos de la fiscal jefe. Así lo señaló la abogada patrocinante en la demanda, Carla Orticelli. En cambio, Murillo Ongaro sí le tomó declaración a otros 40 testigos aportados por la defensa.

En un escrito que presentaron hace dos semanas, los denunciantes dijeron que “resulta jurídicamente inaceptable y una verdadera burla al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de las víctimas que la Instrucción pretenda dar por concluida la investigación y emitir un dictamen final habiendo escuchado a más de 40 personas seleccionadas unilateralmente, mientras silencia de manera sistemática a las víctimas”.

Orticelli le dijo a RIO NEGRO que hicieron “reserva de nulidad absoluta” de todo lo actuado hasta ahora en el expediente disciplinario para exigir que se escuche con amplitud a las víctimas. Señaló que el sumario está plagado de “irregularidades” y que “se parece mucho a los viejos procesos de instrucción penal”, en los que la información permanecía vedada al acceso de las partes con invocaciones al “secreto de sumario”.

Los próximos pasos del caso

La irrupción del caso Cendón en la Legislatura pone sobre la mesa el grado de politización que alcanza el polémico expediente.

El legislador designado por el Consejo de la Magistratura como responsable del sumario, Murillo Ongaro, le dijo hoy a este medio que no podía revelar ningún detalle y calculó que “a mediados de junio” presentará su dictamen final. Anticipó que no pedirá prórroga y dijo también que estaba al tanto de que había “un pedido de informes que presentó el kirchnerismo”, pero no formuló comentarios.

Para la abogada Orticelli, el tratamiento en la Legislatura provincial de las denuncias contra Cendón puede ser un factor más que ayude a “revertir la falta de transparencia” que observan hasta hoy en el caso.

Los legisladores buscan que se permita la participación en las audiencias como “veedores y observadores” a la APDH, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro, el Sitrajur y la Asociación Civil de la Defensa Pública (Adepra).