Presentaron un petitorio en el Deliberante de Neuquén para que la Avenida Mosconi no cambie de nombre

De cara al concurso para el nuevo nombre de la Avenida Mosconi, una agrupación de Neuquén presentó un petitorio en el Concejo Deliberante solicitando mantener la denominación actual.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Mario Cambio, representante del MRP Neuquén, cuestionó la medida adoptada por el municipio y remarcó la importancia que tuvo en la región Enrique Mosconi.

«Hicimos esta presentación y estamos haciendo una campaña para que se pueda mantener el nombre de esa figura tan importante como es Mosconi«, contó Cambio.

Resalto que Enrique Mosconi «es una figura importante en la defensa de la soberanía de la industria petrolera, de la industria de la aviación y tiene mucho que ver con Neuquén«.

El general e ingeniero civil fue fundador y primer director de YPF en 1922, la primera petrolera estatal del país, cuyo desarrollo convirtió a Neuquén en uno de los principales polos energéticos de Argentina.

Además, fue director del Servicio Aeronáutico del Ejército entre 1920 y 1922, impulsando la modernización de la aviación militar argentina.

«Hay que mantener ese nombre porque hace a nuestra identidad»

Cambio aseguró que no sabían que la votación iba a ser tan pronto: «cuando salió la discusión del nombre y de que se pensaba cambiar, pensamos que se iba a hacer mucho más adelante porque todavía a la obra le falta mucho».

Explicó que el petitorio fue recibido por Santiago Galidez, concejal y presidente de la Comisión de Culturas y Gestión Comunitaria. Agregó que el nombre «Enrique Mosconi» no estaba incluido en la lista para la votación.

«Se puso a consideración porque nosotros hicimos la presentación y discutimos este tema. Porque el argumento que dieron era que no querían poner nombre de personas«, detalló.

Anunció que también presentarán una petición a la Legislatura y «vamos a hacer una campaña porque queremos discutir que estamos en desacuerdo y que hay que mantener ese nombre porque hace a nuestra identidad también«.

Concurso para nombrar la gran avenida: cómo será el proceso

El municipio anunció que del 1 al 30 de junio los ciudadanos podrán votar cómo podrá llamarse la renovada avenida a través de su sitio web.

El único requerimiento que estableció el ejecutivo fue tener mínimo 16 años y residencia en Neuquén capital.

Cambio sostuvo que es «realmente penoso» que se quiera reemplazar el actual nombre de la Avenida y resaltó «trataremos de que la gente lo vote porque nos parece importante«.