Luz verde para otorgar un crédito millonario a la cooperativa de transporte en Cutral Co

No todos los concejales votaron a favor de autorizar el crédito a la cooperativa El Petróleo. (Foto: Andrea Vazquez)

La cooperativa de transporte El Petróleo tiene el aval para acceder a un crédito de hasta 280 millones de pesos, a través del ente autárquico intermunicipal El Mangrullo. El destino del dinero será la compra de una unidad para el servicio de media distancia. La autorización que aprobó el Concejo Deliberante de Cutral Co fue por mayoría. Ahora, para que se haga efectivo, las y los concejales de Plaza Huincul deben hacer lo propio.

En la última sesión se trató el despacho de la comisión especial Enim, que elevó el director ejecutivo del organismo intermunicipal, Rubén Espinace. La propuesta tiene como objetivo que las y los concejales autoricen o rechacen la solicitud de crédito que hizo El Petróleo.

La cooperativa que se dedica al transporte interurbano y de media distancia, hizo la solicitud crediticia para la adquisición de un colectivo con capacidad para 46 pasajeros. Será incorporado a los servicios que tienen la traza Neuquén, Zapala y Rincón de los Sauces. Se trata de una unidad cero kilómetro.

Al momento de fundamentar el respaldo, el concejal Fabián Godoy (MID) apoyó la autorización porque está en línea con lo avalado desde su bloque. «Todo lo que sea crédito para el empresariado local lo voy a apoyar», dijo.

Detalló que en este caso, a pesar de la vigencia de la tasa vial, ese dinero se vuelca al servicio interurbano de pasajeros que cumple la cooperativa.

Por otra parte, recordó que si bien la cooperativa ya solicitó otros dos créditos con anterioridad «está al día con la devolución». Godoy refirió que esta mejora en las unidades implica la continuidad de ese servicio y el mantenimiento de las fuentes de trabajo para los choferes. «Esto también es fortalecer las empresas locales y que los fondos que fueron ganados en la ruta y peleados cuerpo a cuerpo por cada uno de los que estuvimos presentes allí, se aprovechen», concluyó.

La voz disidente fue la del concejal de La Libertad Avanza, Omar Pérez. Su voto negativo se sustentó en que «me parece que sin las debidas garantías o la información que nos acercaran, no es una documentación que habilite a conceder un crédito y más de la cantidad que solicita». Para Pérez, la presentación del balance de 2024 y no la del 2025, no es suficiente para evaluar.

A la vez, indicó que ya se le otorgó un crédito «por 500 millones que ya le dieron antes, más uno anterior que yo, por lo menos no lo sé. Me parece que la tasa vial podría contribuir para ésto y sobre todo cuando se piensa en los vecinos de los barrios semirrurales que hoy no están llegando con el servicio urbano».

Con toda este fundamento, no respaldó la aprobación del pedido. Fue Plinio Rubilar (UP), quien le contestó que la documentación está al día, y que es el Enim el encargado de analizar si son suficientes las garantías.

Al momento de someterlo a votación por parte del presidente del cuerpo, Jesús San Martín, la iniciativa tuvo el apoyo de Jesica Rioseco, María Elena Paladino, Hugo Deisner, Elida González (bloque oficialista), más Godoy y Rubilar. Pérez lo hizo en contra y Maximiliano Navarrete se debió retirar por cuestiones de salud antes del tratamiento de este tema.

El paso siguiente es que el Deliberante de Plaza Huincul lo trate y apruebe para que la cooperativa acceda al empréstito.