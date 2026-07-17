Otamendi y un gesto de Selección con Di María antes de la final del Mundial: «Sos parte»

Camino a la gran final del domingo, el plantel de la Selección Argentina está enfocado en España, pero además atraviesa grandes momentos. Luego de la gran victoria ante Inglaterra, Ángel Di María le dedicó un emotivo mensaje a los finalistas y Nicolás Otamendi tomó la posta para responder.

Fideo, que se retiró después de la gran conquista en la Copa América 2024, es muy cercano a la mayoría de los jugadores de la Scaloneta y el ida y vuelta es constante. Incluso, a principios de año se mencionó la posibilidad de un retorno al equipo nacional, aunque esto se descartó.

Messi, Di María y Ota, en la Copa América 2024, cuando Fideo se despidió de la Albiceleste. (Archivo)

El mensaje de Di María

“No podemos pedirles más nada. Solo tenemos que agradecerle cada día de nuestras vidas lo que hicieron por el fútbol y por el pueblo argentino. Llevamos unos 5/6 años de gloria de pasión de vivir momentos únicos y es gracias a ustedes», escribió Fideo Di María en su cuenta de Instagram.

Y agregó: «A una generación de chicos que supo lo que es vestir la camiseta de la selección, que no se achicó a esa mochila pesada que venía de hace años. Yo solo quiero decirle muchas gracias por una nueva final y por todo lo que dan a los argentinos. Me olvidaba de algo, sigan disfrutando que si ustedes disfrutan nosotros somos felices”.

La respuesta de Otamendi

Nicolás Otamendi replicó el mensaje de Ángel Di María: “Te quiero mucho amigo y vos sabés muy bien que sos parte de nuestra historia y leyenda. Pasito a pasito”. Pronto, Nico y Fideo se encontrarán en las canchas del fútbol argentino, porque al marcador central se sumó a River y Di María sigue en su querido Rosario Centra.