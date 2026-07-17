Si encontrás este sticker en tu auto, podrías tener una multa: así funcionará el nuevo sistema en Viedma

Los inspectores municipales colocarán un sticker con código QR en los vehículos en infracción cuando el conductor no se encuentre presente al momento de labrar el acta. Foto: gentileza.

La Municipalidad de Viedma implementará una nueva modalidad para notificar las infracciones de tránsito cuando el conductor o el propietario del vehículo no se encuentren presentes al momento de confeccionarse el acta.

A partir de ahora, los inspectores municipales colocarán un sticker autoadhesivo en el vidrio lateral del vehículo una vez labrada el acta y registrada en el sistema digital de inspección.

Según informaron, la medida busca ofrecer un mecanismo más ágil y transparente para informar a los conductores sobre la existencia de una infracción y facilitar el acceso a la información sin necesidad de esperar una notificación posterior.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema de avisos de infracción?

Cada adhesivo incluirá un código QR y el número identificatorio del acta. Al escanear el código, el usuario podrá consultar la infracción a través del sistema digital municipal, donde la información estará disponible aproximadamente 24 horas después de haberse confeccionado el acta.

Una vez realizada la consulta, el conductor podrá conocer el detalle de la infracción y elegir entre aceptar la responsabilidad para acceder al beneficio del descuento previsto por la normativa vigente o presentar el descargo correspondiente, siguiendo el procedimiento administrativo establecido.

Cuándo comenzará a aplicarse

El Municipio informó que ya cuenta con el stock necesario de los stickers, por lo que la nueva modalidad comenzará a implementarse de manera inmediata.

Desde la comuna señalaron que esta herramienta apunta a agilizar las gestiones relacionadas con las infracciones de tránsito, mejorar la comunicación con los vecinos y simplificar los trámites tanto para los usuarios como para la administración municipal.