La repavimentación de la Ruta 65 entra en su etapa final: cuándo comenzará y dónde será

Río Negro confirmó dos nuevas intervenciones sobre la Ruta Provincial 65, conocida como Ruta Chica, para avanzar con la transformación del corredor que une Cipolletti y Fernández Oro. Por un lado, entre agosto y septiembre comenzará la última etapa de la repavimentación. Por otro, ya se realizó el primer desembolso para ejecutar una obra de iluminación en un tramo de la traza urbana.

El anuncio fue realizado por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, en una publicación a través de redes sociales. «Ya coordinamos para agosto o septiembre estar repavimentando el último tramo de la Ruta 65 que faltaba para que quede absolutamente toda», aseguró el funcionario.

Las tres etapas de la repavimentación de la Ruta 65 en 2026

La recuperación de la Ruta Provincial 65 fue dividida en tres etapas. La primera comprendió la repavimentación en Fernández Oro. La obra se dividió en tres tramos consecutivos: el primero abarcó desde calle 1º de Mayo hasta Hipólito Yrigoyen, con una extensión aproximada de 500 metros; el segundo comprendió el sector entre la rotonda de Hipólito Yrigoyen y la avenida Bernardino Rivadavia, a lo largo de unos 700 metros; y el tercero se extendió desde esa avenida hasta Puente 83, donde se renovaron más de 1.600 metros de la Ruta Provincial 65.

Mientras que la segunda permitió renovar la calzada desde Puente 83 hasta la calle Perón, en Cipolletti. La tercera, que comenzará entre agosto y septiembre, abarcará el sector restante desde calle Salto hacia el centro de Cipolletti.

Desde Vialidad Rionegrina informaron a Diario RÍO NEGRO que la intervención se realizará por tramos de distinta longitud, de aproximadamente 200 metros y otros más extensos, de acuerdo con las condiciones de la calzada.

Los trabajos se ejecutarán con fondos propios del organismo provincial y en coordinación con la Municipalidad de Cipolletti, que actualmente lleva adelante la adecuación de cordones cuneta para permitir el avance de la obra vial.

La obra de alumbrado en Cipolletti

En paralelo a la repavimentación, la Provincia puso en marcha una obra para dotar de iluminación a un sector de la Ruta 65. Echarren confirmó que ya se transfirió el primer desembolso de 120 millones de pesos para iniciar los trabajos.

La iniciativa cuenta con un presupuesto oficial de 464.910.000 pesos, fue aprobada mediante el decreto y contempla la instalación de 126 luminarias LED entre calle Salto y Toschi. La ejecución estará a cargo de la Municipalidad de Cipolletti mediante el sistema de obra delegada.