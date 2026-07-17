Así es Benito Residences, el edificio que lleva el sello de Benito Fernández y busca unir moda, arquitectura y diseño

Después de más de 35 años construyendo una identidad propia en el mundo de la moda, Benito Fernández decidió trasladar su mirada estética a una nueva disciplina. El diseñador presentó Benito Residences La Plata Soho, su primer desarrollo inmobiliario, un proyecto que propone llevar el lenguaje de la alta costura a la arquitectura contemporánea.

El lanzamiento se realizó con un exclusivo cóctel en Puerto Madero, donde el diseñador estuvo acompañado por amigos y figuras del espectáculo como Esmeralda Mitre, Soledad Solaro, Javier Iturrioz, Natalia Lobo y Teté Coustarot.

Lejos de tratarse de un edificio convencional, la propuesta busca convertir al diseño en el verdadero protagonista, con una arquitectura inspirada en las texturas, los colores y la impronta creativa que caracterizan desde hace décadas al creador argentino.

Cuando la moda inspira la arquitectura

El desembarco de Benito Fernández en el mercado inmobiliario no fue casual. Según contó en una entrevista con La Nación, la arquitectura siempre ocupó un lugar especial entre sus intereses. Incluso recordó que, muchas veces, mientras recorría una ciudad, imaginaba cómo transformaría un edificio o un terreno desde su propia mirada estética.

Esa inquietud terminó convirtiéndose en Benito Residences, un desarrollo concebido junto a Massey & Asociados y Mandaglio Estudio, que toma como punto de partida un concepto cada vez más extendido en las grandes capitales del mundo: las brand residences, edificios que llevan la identidad de diseñadores o marcas reconocidas.

En este caso, el diferencial está en que se trata de uno de los primeros proyectos de este tipo impulsados por un diseñador argentino.

Una fachada pensada como un «telar urbano»

El edificio se levantará sobre calle 51, en una de las zonas de mayor crecimiento de La Plata, muy cerca del eje fundacional y del sector conocido como La Plata Soho.

Su arquitectura busca establecer un diálogo permanente con el universo textil de Benito Fernández. Por eso, la fachada fue concebida como un «telar urbano», con balcones de líneas ondulantes y una piel exterior formada por parasoles metálicos en tonos dorados que evocan el movimiento de las telas y el trabajo artesanal de la alta costura.

La entrada principal también tendrá una fuerte carga simbólica: una gran puerta azul funcionará como sello de identidad del edificio y podría convertirse en una característica distintiva de futuros desarrollos con la firma del diseñador.

Interiores donde el diseño cobra protagonismo

Si el exterior apuesta por una imagen elegante y contenida, el interior será el espacio donde la personalidad de Benito Fernández se exprese con mayor intensidad.

El lobby tendrá doble altura, formas orgánicas y una cuidada selección de materiales. Un gran tapiz diseñado especialmente para el proyecto, junto con una paleta de colores vibrantes, estampas y texturas inspiradas en el arte latinoamericano, buscarán generar una experiencia sensorial desde el ingreso.

Los arquitectos responsables explicaron que el desafío consistió en incorporar el ADN del diseñador sin convertirlo en un recurso meramente decorativo. La intención fue que la arquitectura absorbiera ese lenguaje y lo integrara de manera natural a los espacios.

El nuevo lujo: vivir mejor

Más que hablar de exclusividad, Benito Fernández prefiere hablar de una nueva manera de entender el lujo.

Para el diseñador, hoy el verdadero valor está en la comodidad, la funcionalidad y el bienestar cotidiano. Esa filosofía atraviesa todo el proyecto.

Por eso, el edificio incorporará coworking, gimnasio, terraza con piscina y solárium, lockers inteligentes para recibir paquetes, conserjería, bicicletero, una habitación para huéspedes y espacios comunes pensados para trabajar, reunirse o simplemente permanecer, en lugar de ser simples áreas de circulación.

Incluso algunos detalles surgieron de ideas del propio diseñador, como instalar un punto con bolsas para mascotas en el acceso o crear ambientes que permitan recibir visitas sin perder privacidad dentro de cada departamento.

Un edificio pensado para sentirse como en casa

La propuesta contempla 33 unidades, desde monoambientes de aproximadamente 43 metros cuadrados hasta dúplex premium de casi 194 m², con plantas que priorizan la amplitud, la luz natural y la flexibilidad de uso.

Más que ofrecer metros cuadrados, Benito Residences busca transmitir una forma de habitar. Una vivienda donde el diseño no sea un agregado, sino parte de la experiencia cotidiana.

En definitiva, Benito Fernández propone vestir un edificio del mismo modo en que durante décadas vistió a miles de personas: con identidad, color, sensibilidad y una estética que entiende que el verdadero lujo está en los espacios que invitan a quedarse.