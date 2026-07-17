Choque en la Ruta 67 de Neuquén dejó siete heridos este viernes

Un fuerte choque ocurrido este viernes por la mañana en la Ruta Provincial 67 de Neuquén dejó como saldo siete personas heridas. La más comprometida es una mujer que fue trasladada al hospital Castro Rendón con una fractura de maxilar. El siniestro tuvo como protagonistas a una camioneta Renault Kangoo y una Ford Ranger. En el primer vehículo viajaban cinco personas y en el segundo tres.

Desde la Policía confirmaron a Diario RÍO NEGRO que los heridos sufrieron lesiones de diversa gravedad pero que están todos «fuera de peligro». El subcomisario Patricio Retamal detalló que el choque tuvo lugar cerca del ingreso a la empresa Halliburton a las 6.20.

Cómo sucedió el choque en la Ruta 67 de Neuquén, cerca de la Autovía Norte

Según pudo relevar hasta el momento el personal de Tránsito, la camioneta Kangoo se encontraba detenida en el lateral este de la ruta y el choque ocurrió cuando «comenzó a realizar un giro hacia la izquierda«. Entonces, fue impactada por la camioneta Ford Ranger que viajaba hacia la Ruta 51.

La conductora de la Renault Kangoo fue trasladada al hospital Castro Rendón. Foto: archivo.

Retamal explicó que aún no pudieron constatar si la conductora de la camioneta Kangoo intentó realizar un giro en «u» o quiso cruzar la ruta. En la camioneta Kangoo viajaban cinco personas: la conductora de 53 años y otros cuatro acompañantes, de entre 35 y 45 años. En tanto, en la camioneta Ranger viajaban tres hombres, también de entre 35 y 45 años.

Cómo se encuentran los heridos por el choque en la Ruta del Petróleo de Neuquén

Retamal indicó que la conductora de la camioneta Kangoo fue trasladada al hospital Castro Rendón con una fractura de maxilar. El resto de los heridos- cuatro de la Kangoo y dos de la Ranger- fueron derivados al «CMIC y al policlínico». El subcomisario confirmó que ninguno corre riesgo de vida. Según se pudo deducir de la escena del choque, aparentemente todos llevaban puesto el cinturón de seguridad.

El choque sucedió a un kilometro de la Autovía Norte, en la rotonda que conecta con la Bajada del Maida. Foto: archivo.

El tránsito en el sector registró «cortes esporádicos» por el trabajo del gabinete de accidentología. Retamal explicó que debido a las lesiones de los involucrados las pruebas de alcoholemia no se pudieron realizar en el sector. Indicó que el personal a cargo se estaba dirigiendo a los nosocomios para completar la diligencia.