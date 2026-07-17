El tiempo en la Patagonia antes de otro frente frío: nieve en la cordillera y viento con posible lluvia en el Alto Valle

En la previa del ingreso de otro frente frío, el clima despide la semana con un combo de viento, posible lluvia y nieve. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico del tiempo y sólo mantuvo alertas para la región norte de la cordillera de Neuquén, para el resto de las regiones anticipó condiciones típicas de la temporada invierno.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

En el detalle por región, el organismo nacional precisó que el Alto Valle registrará, en líneas generales, una temperatura máxima de entre 14°C y una mínima de 5°C. El factor determinante será el viento que tendrá ráfagas con velocidades de hasta 50 km/h y en algunas ciudades existe una probabilidad de lluvia del 40-70%.

En ciudades como Neuquén capital y Roca, las condiciones serán las siguientes:

General Roca:

Mañana: El cielo se presentará parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 7°C con vientos de 13-22 km/h en dirección sudoeste y ráfagas de 42-50 km/h.

El cielo se presentará parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 7°C con vientos de 13-22 km/h en dirección sudoeste y ráfagas de 42-50 km/h. Tarde: Se mantendrán las condiciones con un cielo mayormente nublado y un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura máxima alcanzará los 14°C con vientos de 23-31 km/h soplando hacia el sudoeste. No se registran ráfagas.

Se mantendrán las condiciones con un cielo mayormente nublado y un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura máxima alcanzará los 14°C con vientos de 23-31 km/h soplando hacia el sudoeste. No se registran ráfagas. Noche: El cielo continuará mayormente nublado con una probabilidad de precipitación de entre el 0 y el 10%. La temperatura será de 10°C con vientos de 7-12 km/h con dirección este. Tampoco se prevén ráfagas para este período.

Neuquén

Mañana: El cielo estará parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. Se registrará una temperatura de 5°C con vientos de 13-22 km/h soplando desde el sudoeste. No hay registro de ráfagas.

El cielo estará parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. Se registrará una temperatura de 5°C con vientos de 13-22 km/h soplando desde el sudoeste. No hay registro de ráfagas. Tarde: El cielo pasará a estar mayormente nublado con una probabilidad de precipitación de entre el 0 y el 10%. La temperatura máxima llegará a los 13°C con vientos de 13-22 km/h orientados hacia el sudoeste. Sin presencia de ráfagas.

El cielo pasará a estar mayormente nublado con una probabilidad de precipitación de entre el 0 y el 10%. La temperatura máxima llegará a los 13°C con vientos de 13-22 km/h orientados hacia el sudoeste. Sin presencia de ráfagas. Noche: Se prevé un cielo cubierto con inestabilidad y lluvias aisladas, marcando una probabilidad de precipitación de entre el 40 y el 70%. La temperatura descenderá a 10°C con vientos de 7-12 km/h soplando hacia el este, sin ráfagas previstas.

El pronóstico del tiempo para la cordillera de Río Negro y sur de Neuquén

Por su parte en la cordillera de Río Negro y el sur de Neuquén, la temperatura máxima rondará entre los 7°C y los 4°C; y la mínima en 2°C. El factor determinante en este sector será la nieve en zonas altas que podría llegar en forma de precipitaciones en los sectores bajos. El viento se mantendrá leve.

Según el pronóstico, estas serán las condiciones en Bariloche y Villa La Angostura:

Bariloche:

Mañana: El tiempo presentará lluvias y nevadas con una probabilidad de precipitación de entre el 40 y el 70%. La temperatura será de 3°C con vientos de 13-22 km/h en dirección este y sin registrar ráfagas.

El tiempo presentará lluvias y nevadas con una probabilidad de precipitación de entre el 40 y el 70%. La temperatura será de 3°C con vientos de 13-22 km/h en dirección este y sin registrar ráfagas. Tarde: Se mantendrán las condiciones de lluvias y nevadas, aunque la probabilidad de precipitación bajará a un rango de entre el 10 y el 40%. La temperatura alcanzará los 7°C con vientos de 23-31 km/h provenientes del este. No se esperan ráfagas.

Se mantendrán las condiciones de lluvias y nevadas, aunque la probabilidad de precipitación bajará a un rango de entre el 10 y el 40%. La temperatura alcanzará los 7°C con vientos de 23-31 km/h provenientes del este. No se esperan ráfagas. Noche: El estado del tiempo pasará a mayormente nublado con una probabilidad de precipitación de entre el 0 y el 10%. La temperatura se fijará en 3°C con vientos de 7-12 km/h con rumbo este, sin presencia de ráfagas.

Villa La Angostura: