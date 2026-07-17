Niebla y precaución: así están las rutas de la cordillera de Neuquén y Río Negro, qué pasa con los pasos a Chile hoy

así están las rutas de la cordillera de Neuquén y Río Negro

Las rutas de Neuquén y Río Negro se encuentran mayormente transitables este viernes. Sin embargo, Vialidad Nacional solicita extremar la precaución en las zonas cordilleras debido al clima inestable.

El frío, la nieve, la niebla y las precipitaciones alteran constantemente el estado de las calzadas, afectando especialmente a las rutas 40, 231, 237 y 242, que registran un tránsito intenso por el inicio de las vacaciones de invierno.

Estado de rutas de la cordillera de Neuquén y Río Negro

De acuerdo con el último reporte de Vialidad Nacional, las rutas cordilleranas están marcadas por la inestabilidad climática por ello solicitaron a todos los conductores portación obligatoria de cadenas. En el parte de las rutas más transitadas de esta región, detallaron:

Ruta Nacional 40

Estado: Habilitada con extrema precaución .

. Tramo El Bolsón – Bariloche – Villa Mascardi: Presenta calzada húmeda en gran parte del recorrido, bancos de niebla y riesgo de piedras sueltas en la calzada por desprendimientos. Equipos viales se encuentran trabajando en la zona.

Presenta calzada húmeda en gran parte del recorrido, bancos de niebla y riesgo de piedras sueltas en la calzada por desprendimientos. Equipos viales se encuentran trabajando en la zona. Tramo Siete Lagos (San Martín de los Andes – Villa La Angostura): Calzada mojada por lluvias y bancos de niebla. Hay sectores con acumulación de nieve y riesgo latente de formación de hielo en las zonas más altas.

Calzada mojada por lluvias y bancos de niebla. Hay sectores con acumulación de nieve y riesgo latente de formación de hielo en las zonas más altas. Requisito: Portación obligatoria de cadenas.

Ruta Nacional 237

Estado: Habilitada con precaución / máxima precaución .

. Condiciones: El tramo cordillerano y de empalme con la RN 40 registra calzada mojada por lluvias y visibilidad muy reducida debido a bancos de niebla espesos. El pronóstico contempla bajas temperaturas con riesgo inminente de formación de hielo sobre la cinta asfáltica (especialmente en zonas de sombra). Se reporta la presencia de animales sueltos en sectores.

El tramo cordillerano y de empalme con la RN 40 registra calzada mojada por lluvias y visibilidad muy reducida debido a bancos de niebla espesos. El pronóstico contempla bajas temperaturas con riesgo inminente de formación de hielo sobre la cinta asfáltica (especialmente en zonas de sombra). Se reporta la presencia de animales sueltos en sectores. Requisito: Portación obligatoria de cadenas.

Ruta Nacional 231 (Hacia Paso Cardenal Samoré)

Estado: Habilitada con extrema precaución .

. Condiciones: El tramo desde el empalme de la RN 40 hasta el límite internacional presenta calzada mojada por lluvias, bajas temperaturas y posible formación de hielo en los sectores de mayor altitud. Zona con presencia de animales sueltos. Los pasos e ingresos están sujetos a los horarios del paso fronterizo.

El tramo desde el empalme de la RN 40 hasta el límite internacional presenta calzada mojada por lluvias, bajas temperaturas y posible formación de hielo en los sectores de mayor altitud. Zona con presencia de animales sueltos. Los pasos e ingresos están sujetos a los horarios del paso fronterizo. Requisito: Portación obligatoria de cadenas.

Ruta Nacional 242 (Hacia Paso Pino Hachado)

Estado: Transitable con extrema precaución / Restricciones por clima .

. Condiciones: Es una de las zonas más afectadas por acumulación de hielo y nieve en calzada. Si bien los equipos viales operan de manera continua para mantener el despeje, la adherencia es muy baja y se prohíbe estrictamente el tránsito nocturno debido a los congelamientos bruscos.

Es una de las zonas más afectadas por acumulación de hielo y nieve en calzada. Si bien los equipos viales operan de manera continua para mantener el despeje, la adherencia es muy baja y se prohíbe estrictamente el tránsito nocturno debido a los congelamientos bruscos. Requisito: Portación y uso obligatorio de cadenas. Nota: Revisar el estado de apertura de la barrera de la aduana antes de subir, ya que la zona cordillerana alta está bajo alerta naranja por nevadas intensas este viernes.

Ruta Nacional 23 (Línea Sur Rionegrina)

Estado: Habilitada con precaución .

. Condiciones: El tramo entre Ingeniero Jacobacci, Pilcaniyeu y el empalme con la RN 40 presenta calzadas húmedas con aplicación preventiva de riego con solución salina para evitar la escarcha. Hay sectores con desvíos, calzada pesada, tramos con barro y transiciones de asfalto a ripio por frentes de obra activos (principalmente entre Comallo y Pilcaniyeu).

Estado de los pasos a Chile

Según el reporte de Vialidad, los pasos fronterizos a Chile se encuentran de la siguiente manera

Paso Fronterizo Estado hoy

17/07/2026 Horario de atención Detalles Cardenal Samoré HABILITADO con precaución Lado Argentino: 09:00 a 19:00 hs.

Lado Chileno: 08:00 a 18:00 hs. El corredor continúa habilitado a diferencia de Pino Hachado. La calzada se presenta mojada por lluvias, con muy bajas temperaturas y alta probabilidad de formación de hielo en las cotas más altas del trayecto cordillerano. Los camiones y equipos viales operan de manera preventiva en el esparcido de sal. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO con precaución 8 a 20 hs. El tramo presenta sectores con calzada húmeda y un marcado riesgo de heladas al caer el sol. Pino Hachado HABILITADO con precaución 8 a 19 hs. Calzada mojada, sectores con hielo. Cielo cubierto, viento. Baja adherencia. Zona con animales sueltos. Posible caída de rocas en el km 48. Portación obligatoria de cadenas Icalma HABILITADO con precaución Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Calzada transitable con sectores de baja adherencia por presencia de nieve y barro. Hua Hum HABILITADO con precaución 8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada. El camino de ripio presenta sectores poceados y con barro. Se recuerda que este paso requiere la conexión marítima mediante la barcaza del Lago Pirihueico en el lado chileno (se aconseja contar con reserva confirmada).

Antes de salir: planificá tu viaje con nuestro mapa interactivo

Si estás por salir a la ruta, recordá que podés consultar el Mapa Interactivo de Viajes y Turismo de Diario RÍO NEGRO. Diseñado especialmente para llevar en el celular, esta plataforma te ofrece el estado de los pasos fronterizos en tiempo real, información geolocalizada y las mejores recomendaciones de destinos, miradores y actividades para disfrutar en el camino. Una herramienta clave de servicio e inspiración para que tu próxima aventura por la Patagonia sea segura y completa. Hacé clic acá para ingresar al mapa y planificar tu recorrido.