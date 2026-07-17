Vacaciones de invierno, segunda semana: la agenda de teatro y música para las infancias en Bariloche, Cipolletti, Roca y Neuquén

Bariloche

Viernes 17

A las12 hs Pichikeche

“Diseños de personajes de historietas”

Puerto San Carlos

@culturabariloche / @mundopichikeche

A las 14 hs Pichikeche

“Los sueños del dragón”

María Elisa Puerto San Carlos

@culturabariloche / @mundopichikeche

A las 15 hs Pichikeche

“A que sabe la luna”

Natalia Tolosa Puerto San Carlos

@culturabariloche / @mundopichikeche

A las 15 y 17 hs “El día que las ñañas perdieron a sus chivas”

Teatro La Llave Una tormenta sacude la madrugada en la estepa patagónica. Dos ancianas pastoras de chivas despiertan alarmadas. Entonan un canto ancestral para que escampe, y el día finalmente amanece soleado. Es hora de pastorear, pero el rebaño ha huido asustado con el temporal. Afligidas, jamás rendidas, parten a buscarlas en ese territorio tan inmenso como sus corazones. Apta para todo público. Las entradas se adquieren una hora antes de la función, en la administración de la escuela. TODOS LOS ESPECTÁCULOS SON A LA GORRA CONSCIENTE. @culturabariloche / @escuela_lallave

A las 16:30 hs Pichikeche

“Los libros van al cine: Alicia en el país de las maravillas, un cuento danzado”.

Carina Marzullo Puerto San Carlos

@culturabariloche / @mundopichikeche

A las 18 hs Pichikeche

Grupo circo delirante

Obra de teatro Puerto San Carlos

@culturabariloche / @mundopichikeche

Sábado 18

A las14 hs, Pichikeche

“Los libros van al cine: Alicia en el país de las maravillas, un cuento danzado”.

Carina Marzullo Puerto San Carlos

@culturabariloche / @mundopichikeche

A las 14 hs Pichikeche

Margarita, la niña que quería ser feliz

Espectáculo Puerto San Carlos

@culturabariloche / @mundopichikeche

A las 18 hs Invierno en escena 2026

“Emociones Perdidas”

Teatro Puerto San Carlos

Alguien muy cercana a Esme descubre que está triste porque sus amigas prefieren pasar tiempo con sus dispositivos antes que jugar juntas. Para ayudarla, le cuenta la historia del bosque encantado, donde un misterioso brillo ha desconectado a los seres mágicos de sus emociones, sus amistades y su imaginación. Junto a Ánimo, emprenderán una aventura para recordar que la verdadera magia vive en los encuentros, el juego y los momentos compartidos.

Bono Contribución $15.000 @culturabariloche

Neuquén

Teatro Ámbito Histrión – Chubut 240

Viernes 17

“Circo Chicano”

Función de circo callejero al mejor estilo clásico. Payasxs, personajes exóticos; fakires, saltadores intrépidos, malabares, swing, magia, acrobacia y juegos participativos. Un espectáculo lleno de humor y picardía, en donde chicxs y grandes pasarán un momento inolvidable. Actuación: Micaela Araujo y Leandro Mellado Técnica: Vicky Della Chá Género: Circo Procedencia: Neuquén.

Entradas: Boletería 15hs los días de función. Venta de entradas al 2996743253 Precios: $25.000.- general/ 3 x $70.000.- / 4 x $80.000.

Lunes 20

“Un encuentro en tierras del alvaresaurus”

La obra se construye a partir de relatos provenientes de recopilaciones de Gregorio Álvarez (como El Tronco de Oro, 1968) y de palabras de la escritora María Cristina Ramos, reversionados desde una mirada contemporánea y situada. A su vez, se relata la historia de un encuentro entre dos personas mediante el uso de los “mensajes al poblador”, un medio de comunicación profundamente arraigado en los parajes y pueblos del norte neuquino.

En escena, Grata pone la voz y el cuerpo, y Any las imágenes, conformando una composición sensible donde los lenguajes se entrelazan y potencian. Intérpretes: Grata Turner y Any Márquez. Género: Narración de leyendas + visuales proyectadas. Procedencia: Neuquén.

Entradas: Boletería 15hs los días de función. Venta de entradas al 2996743253 Precios: $25.000.- general/ 3 x $70.000.- / 4 x $80.000.-

Martes 21

Cirqueando en familia

DÚO D2, una familia de circo que transforma cualquier espacio en escenario: sombreros y clavas que vuelan, hulas que giran, acrobacias compartidas y payasadas se entrelazan en una propuesta cercana, vibrante y llena de complicidad.

Integrantes: Paola Alejandra Mamfre / Tita Lacort. Pablo Alejandro Oscar Vigliano/ Mr. Peveto. Camila Leonella Vigliano/ Cami Hop. Sofía Franccesca Vigliano / Sofía Franccesca. Género: Circo Procedencia: Plottier, Nqn.

Entradas: Boletería 15hs los días de función. Venta de entradas al 2996743253 Precios: $25.000.- general/ 3 x $70.000.- / 4 x $80.000.-

Miércoles 22

“Canciones para un gato negro”

Espectáculo audiovisual contado a través de canciones en vivo y Teatro de Sombras. Relata un día en la vida de un gato mundano, que a través de su mirada curiosa nos traslada por diversos escenarios sonoros y visuales.

Es un espectáculo dirigido a las infancias que reivindica las canciones de ayer y hoy, conjugando música, sombras y la mirada aventurera que sólo un gato callejero puede recorrer con libertad, sorpresa y alegría…

Intérpretes: Sabina Barrios, Voz y Guitarra Julieta Tabbush, Cineamano Género: Música y teatro de sombras Procedencia: Neuquén.

Entradas: Boletería 15hs los días de función. Venta de entradas al 2996743253 Precios: $25.000.- general/ 3 x $70.000.- / 4 x $80.000.-



Jueves 23

Los Musis de Prófica

Desde épocas inmemorables, 4 hombres, 4 próceres de la música han luchado y batallado contra los enemigos del buen ritmo y la armonía. Con sus melodías como armas éstos súper héroes han logrado conquistar el corazón de unos cuantos…..ellos son… Los Musis de Prófica. Músicos: Leonardo Nebbia en saxo y flauta traversa. Gustavo Gándara en bajo. Sebastián Iglesias en Batería. Joaquín Castañeira en guitarras. Género: Música Procedencia: Neuquén.

Entradas: Boletería 15hs los días de función. Venta de entradas al 2996743253 Precios: $25.000.- general/ 3 x $70.000.- / 4 x $80.000.-

Viernes 24

“La perrera”

Dos juglares que viajan de pueblo en pueblo recolectando historias para contar, nos invitan a ver “La Perrera”, la historia de un poeta que se convirtió en perro. Entre canciones y personajes grotescos, invitamos a les espectadores a sumergirse en un mundo de jaulas rutinarias, disparates y papelitos de colores. Una obra que mezcla los lenguajes del clown, la comedia del arte y la murga desde el despojo escénico. Intérpretes: Bruno Vega y Abril Beato Género: Teatro Procedencia: Lago Puelo, Chubut.

Entradas: Boletería 15hs los días de función. Venta de entradas al 2996743253 Precios: $25.000.- general/ 3 x $70.000.- / 4 x $80.000.-

Sábado 25

“Viaje al centro del desierto”

Propone una aventura llena de humor, reflexión y camaradería. La obra se centra en las experiencias de Zara y Antonia, dos amigas que se embarcan en un viaje hacia un destino incierto en busca de la herencia de la abuela de Zara. Intérpretes: Marina Gala Di Giovanni y Sofy Ávila Género: Teatro Procedencia: Neuquén.

Entradas: Boletería 15hs los días de función. Venta de entradas al 2996743253 Precios: $25.000.- general/ 3 x $70.000.- / 4 x $80.000.-

Domingo 26

“La peña de las narices rojas”

Dos payasas reciben una misión especial: encontrar eso que nos hace felices. Saldrán al mundo en busca de pistas, explorando historias improvisadas llenas de risas, preguntas y juegos.

La peña de las narices rojas es una aventura clownesca que nos recuerda, con ternura y desparpajo, que la alegría no se busca lejos… se baila cerca.

Entradas: Boletería 15hs los días de función. Venta de entradas al 2996743253 Precios: $25.000.- general/ 3 x $70.000.- / 4 x $80.000.-

El Arrimadero



Festival de Títeres en vacaciones

Las funciones se realizarán todos los días, a las 16, en el Teatro El Arrimadero (Misiones 234). Las entradas anticipadas tienen un valor de 15.000 pesos y se podrán adquirir hasta el 9 de julio, llamando 2995188503. Los días de las funciones, en puerta costarán 25.000 pesos.

Viernes 17, Lunes 20 y Martes 21

“Rojo”.

La obra transcurre en un tiempo en el cual los mercados callejeros eran el corazón del mundo. Uno de los puestos más concurridos era el de Rubilda, la vendedora de manzanas. Allí, un día, hizo su aparición el diablo, intentando enamorarla.

Miércoles 22 y Jueves 23

“Juan Panadero”

Don gato se levantó con el bigote torcido y decidió que la vereda del barrio ahora es suya. Nadie puede pasar sin su permiso. Los vecinos y vecinas intentan hacerlo entrar en razón sin poder lograrlo. Pero en este barrio no falta imaginación: cansados de la situación, tienen una idea para ponerle un freno al mandón de turno. ¿funcionará?

Sábado 25 y domingo 26

“Gaucho a la témpera

En busca de inspiración, Florencio, un pintor inquieto, llega al campo de Moreira. Mediante engaños y sutiles descuidos, va despojando al gaucho de sus prendas más preciadas para utilizarlas como modelos para su próximo cuadro. Esta obra de teatro de títeres está inspirada en el pintor argentino Florencio Molina Campos y en los personajes de sus cuadros.

Deriva Teatro

Sarmiento 841



Todas las funciones a las 16.30

Viernes 17

“Sueño de monigote”

Teatro Negro



Sábado 18, lunes 20 y martes 21

“Encender la noche”

Teatro, títeres y sombras

Miércoles 22 y jueves 23

“Sueño de monigote”

Viernes 24

Los Musis de Prófica

Sábado 25

“Lila y Limón”

Títeres

Domingo 26

Los Swing Sentido

Canciones de María Elena Walsh

Roca

Club de Arte El Biombo



Rodhe 1454

Viernes 17

“La lobería: aventuras en el mar”

Un paseo por las costas patagónicas descubriendo su fauna. Conocemos desde su nacimiento a Pini, un simpático lobo marino, hasta su adultez. A su familia, amigos y adversarios, deseos y temores, fortalezas y debilidades.

A las 16, en Club de arte “El Biombo” – Rodhe 1454

Anticipada: $15.000

Promos: 4x$48.000 – 8x$80.000 – 12x$96.000

(Combinables entre más de una función) 2984693820

Sábado 18

“Historias dentro de una almohada”

Un duende pícaro y ladrón decide romper la nube de los sueños para llevarse historias de l@s niñ@s. Una propuesta que nos transportará a este mundo de juegos, risas, sensibilidad y fantasía.

A las 16, en Club de arte “El Biombo” – Rodhe 1454

Anticipada: $15.000

Promos: 4x$48.000 – 8x$80.000 – 12x$96.000

(Combinables entre más de una función)

2984693820

Sábado 25

“La perrera”

Dos juglares que viajan de pueblo en pueblo contando historias nos traen la historia de Cacho, un poeta al que le ofrecen el trabajo de perro del sereno. Una historia para perseguir nuestros sueños en tiempos de jaulas rutinarias.

A las 20, en Club de arte “El Biombo” – Rodhe 1454

Anticipada: $20.000 – Promos: 2x$35.000. En puerta: $25.000 – Promos: 2x$40.000

2984693820 – 2996317627

Casa de la Cultura



9 de Julio 1043

Ojitos Curiosos

3° edición

Viernes 17

Circo del Valle

Circo y teatro

A las 17, en Sala 2.

Sábado 18

Poder K-Pop

Teatro

A las 15, en Sala 2.

“Escuadrón al rescate”

Teatro

A las 17, en Sala 2.

Lunes 20

Pochoclo

Show de Malabares

A las 17, en Sala 2

Martes 21

“Me mandaron a comprar pan y traje gomitas”

Teatro

A las 17, en Sala 2.

Miércoles 22

Juegos teatrales:

crea tu propio personaje

A las 17, en Sala 2.

Teatro

“Detrás de un gajo”

Teatro de marionetas

A las 17, en Hall Superior.

Jueves 23

“Detrás de un gajo”

Teatro de marionetas

A las 17, en el Hall Superior.

Viernes 24

“Cerdiña”

Teatro

A las 17, en Sala 2.

Sábado 25

“El carrito mágico”

A las 17, en el Hall Superior.