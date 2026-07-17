DLS Archer suma un nuevo equipo Súper High Spec para las operaciones de YPF en Vaca Muerta

El DLS-177 es un equipo de última generación que integra tecnología MPD - Managed Pressure Drilling. Foto gentileza.

DLS Archer, líder en soluciones integradas para desarrollos no convencionales, anunció la incorporación del equipo de perforación Súper High Spec DLS-177 a su flota en Vaca Muerta. La nueva unidad operará para YPF y representa un nuevo hito en el plan estratégico de inversiones de la compañía.

DLS Archer es líder en soluciones integradas para la industria de petróleo y gas en desarrollos no convencionales. Con foco en seguridad, eficiencia e innovación, la compañía brinda servicios de perforación y well services de alta performance para las principales compañías operadoras de la región.

Con este anuncio, DLS Archer continúa respondiendo de forma directa al incremento de la demanda de servicios de perforación de alta performance para operaciones no convencionales y amplía su capacidad de brindar soluciones integrales de mayor valor agregado.

La puesta en marcha del perforador DLS-177 fortalecerá el contrato de largo plazo vigente con YPF y consolidará el posicionamiento de DLS Archer como socio estratégico clave para el desarrollo de la industria energética nacional. La alianza entre ambas compañías combina experiencia global y liderazgo local para elevar los estándares de eficiencia, seguridad e innovación en cada pozo.

Gerardo Molinaro, VP de Land Drilling de DLS Archer, afirmó: «YPF lidera la industria y en DLS Archer estamos para acompañar ese crecimiento. La llegada del DLS-177 refuerza nuestro compromiso con la excelencia operativa y expande nuestra presencia en el mercado no convencional de Vaca Muerta».

«Con esta unidad súper high spec con capacidades MPD, consolidamos una relación estratégica que transforma la industria y garantiza productividad y seguridad en cada operación», agregó.

La llegada del equipo DLS-177 durante el primer trimestre de 2027, ratifica la visión de DLS Archer: invertir en tecnología, innovación y talento para construir un sector energético argentino cada día más competitivo.