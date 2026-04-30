Todo sobre el calendario ANSES de mayo 2026: nuevos montos, bonos y fechas de cobro a tener en cuenta

ANSES definió las fechas de acreditación para mayo 2026, aplicando la actualización mensual basada en la inflación de marzo. Según el esquema oficial, los haberes mínimos de jubilaciones y pensiones se elevarán a $393.174,10, alcanzando un total de $463.174,10 gracias al refuerzo extraordinario ratificado por el Decreto 292/2026.

Este calendario de pagos de ANSES busca organizar el flujo de beneficiarios en las entidades bancarias, distribuyendo las fechas según la terminación del DNI para asegurar que el aumento impacte de forma escalonada en el bolsillo de los adultos mayores y los titulares de prestaciones sociales en todo el país.

Jubilaciones y pensiones mayo 2026: fechas clave en el calendario de pagos de ANSES

El sector de jubilaciones y pensiones que percibe el haber mínimo iniciará su cobro el lunes 11 de mayo 2026. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) organizó las fechas para quienes no superan el piso salarial de la siguiente manera:

Lunes 11 de mayo 2026 : DNI terminado en 0.

: DNI terminado en 0. Martes 12 de mayo 2026 : DNI terminado en 1.

: DNI terminado en 1. Miércoles 13 de mayo 2026 : DNI terminado en 2.

: DNI terminado en 2. Jueves 14 de mayo 2026 : DNI terminado en 3.

: DNI terminado en 3. Viernes 15 de mayo 2026 : DNI terminado en 4.

: DNI terminado en 4. Lunes 18 de mayo 2026 : DNI terminado en 5.

: DNI terminado en 5. Martes 19 de mayo 2026 : DNI terminado en 6.

: DNI terminado en 6. Miércoles 20 de mayo 2026 : DNI terminado en 7.

: DNI terminado en 7. Jueves 21 de mayo 2026: DNI terminado en 8 y 9.

Para los jubilados y pensionados que superan la mínima, el calendario de pagos de ANSES se activará desde el viernes 22 de mayo 2026 hasta el cierre del mes, exceptuando el feriado nacional del 25 de mayo 2026.

AUH y SUAF mayo 2026: montos y días de cobro en el calendario de pagos de ANSES

Las asignaciones familiares también reflejan el aumento del 3,38% dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social. En mayo 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) sube a $141.286 (con un pago directo de $113.028,80 tras la retención), mientras que el SUAF por hijo para el primer rango será de $70.651.

El calendario de pagos de ANSES para estos grupos se extenderá del 11 al 22 de mayo 2026 según el último número del documento. Asimismo, la Administración Nacional de la Seguridad Social unificó el pago de las asignaciones para Pensiones No Contributivas el día 11 de mayo 2026, simplificando el acceso al beneficio para las familias con hijos con discapacidad o prenatales a cargo.

Fondo de Desempleo y liquidaciones mayo 2026 en el calendario de pagos de ANSES

Finalmente, la Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó las fechas para el Fondo de Desempleo, que este mes tendrá topes actualizados de entre $181.500 y $363.000. El cronograma para estos beneficiarios iniciará el jueves 22 de mayo 2026 y concluirá el 29 de mayo 2026.

Los titulares de todas las prestaciones podrán verificar sus liquidaciones en Mi Anses a partir del lunes 11, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Este paso es fundamental dentro del calendario de pagos de ANSES para constatar la acreditación del bono de $70.000 y el desglose de los aumentos aplicados según la normativa vigente de movilidad previsional.