Rolando Figueroa acordó con 11 petroleras las obras de asfalto que financiarán en Vaca Muerta

El gobernador Rolando Figueroa firmó el miércoles en Buenos Aires con 11 empresas petroleras un compromiso para el financiamiento de obras de repavimentación y ampliación de las rutas

Si bien se había indicado que el encuentro, que se realizó en la Casa del Neuquén, concluiría con la firma del fideicomiso, lo que se acordó ayer fue una adenda al memorándum de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) donde se definieron cuáles son las rutas que se van a trabajar.

La cifra aún no está definida, pero el gobernador adelantó días atrás que implica una inversión de unos 300 millones de dólares.

«Nos reunimos ayer en la Mesa de Competitividad de Vaca Muerta con 11 empresas para avanzar en este proceso de trabajo conjunto para elaborar las obras de infraestructura que necesitamos para que Vaca Muerta siga creciendo», publicó Figueroa en sus redes sociales.

«El fideicomiso creado por las empresas para financiar estas obras es un ejemplo a nivel nacional. Es la primera vez en la historia que se hace esto y puede ser replicado por el resto de las provincias», afirmó el mandatario.

Las cuatro rutas a financiar

A la pavimentación de la Ruta 8, desde el empalme de Ruta 6 hasta el camino de la Tortuga, que ya fuera adelantado por el gobernador como la primera obra en financiar, se sumará la pavimentación y repavimentación de la Ruta 51 (Mari Menuco), entre el empalme con la Ruta 8 y el empalme con la Ruta 17.

También la repavimentación de la Ruta 8, entre el empalme con la Ruta 51 y el empalme con la Ruta 7; la nueva intersección en el empalme de las Ruta 7 y Ruta 8; y la repavimentación de la Ruta 7, en el tramo comprendido entre el límite con la provincia de Río Negro y el empalme con la Ruta 8.

Dos empresas, Geopark y Harbour Energy, se sumaron además al acuerdo del que participan Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Total Austral, Vista Energy e YPF.

Anticipo de regalías e impuestos

El esquema sería diferente al del primer fideicomiso que firmaron las operadoras, el año pasado, para la construcción del bypass de Añelo que incluye la pavimentación de unos 51 kilómetros para desviar el tránsito pesado de la zona urbana de la ciudad.

Esa obra fue adjudicada a principios de mesa a la UTE Luis Losi S.A. y Rovella Carranza S.A. directamente por las empresas, que son las encargadas de ejecutar y financiar los trabajos.

En cambio, en este segundo fideicomiso, los aportes serán considerados como anticipos de regalías, canon extraordinario de producción, Ingresos Brutos y/u otros impuestos provinciales vigentes al momento de la firma, que las empresas deben abonar por la producción de hidrocarburos en las áreas bajo su titularidad.

También podrán incluir contribuciones por peaje vinculadas al uso de la infraestructura vial provincial.