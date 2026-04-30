Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los dólares financieros en el cierre de abril 2026

Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los dólares financieros este jueves 30 de abril 2026.-

Dólar hoy: en la última jornada financiera de este jueves 30 de abril 2026, el mercado cambiario argentino completa un mes caracterizado por la previsibilidad y la baja volatilidad. Bajo la conducción del Banco Central (BCRA), las variables cerraron con ajustes moderados, cumpliendo con las metas de acumulación de reservas y control de la liquidez.

El comportamiento del dólar oficial ha sido el eje de estabilidad para el comercio exterior, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL terminan el periodo con una brecha técnica que se consolidó en niveles mínimos, brindando un horizonte de calma para el inicio de mayo 2026.

Dólar hoy: cotización del dólar oficial este jueves 30 de abril 2026

En la apertura de este jueves 30 de abril 2026, el dólar oficial cotiza en Banco Nación a:

$1.370 para la compra

$1.420 para la venta.

Dólar oficial hoy: las pizarras de los bancos este miércoles 29 de abril 2026

En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante de la autoridad monetaria. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1360 1410 Banco Nación 1370 1420 Banco ICBC 1375 1435 Banco BBVA 1370 1420 Banco Supervielle 1372 1422 Banco Ciudad de Bs As 1360 1420 Banco Patagonia 1370 1420 Banco Hipotecario 1375 1415 Banco Santander 1375 1425 Banco Credicoop 1375 1425 Banco Macro 1365 1425 Banco Piano 1370 1425 Banco BPN 1355 1425

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación

El dólar oficial culmina el mes en las pizarras del Banco Nación (BNA) a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta. Este valor refleja el éxito del esquema de microdevaluaciones diarias para evitar el atraso cambiario sin convalidar saltos bruscos en los precios.

En tanto, el dólar tarjeta cierra abril 2026 en los:

$1.839,5.

Se mantiene así como la opción de mayor costo para los contribuyentes. Según datos oficiales del BNA, la estabilidad del dólar oficial minorista permitió que la demanda de divisas para turismo y servicios digitales se canalizara de manera ordenada a través del sistema bancario.

Balance del dólar MEP y dólar CCL al cierre de abril 2026

En el ámbito bursátil, el dólar MEP o dólar bolsa finaliza esta mañana a:

$1.435, consolidando una variación mensual muy por debajo de la inflación proyectada.

Por su parte, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se ubica en los:

$1.500, operando con fluidez para las necesidades de giro de divisas corporativas.

La paridad mantenida entre el dólar MEP y el dólar CCL durante todo abril 2026 es señalada por los analistas como un indicador de confianza en la política monetaria y en la capacidad de absorción de excedentes de pesos por parte del Tesoro.

El dólar blue y su brecha respecto al dólar oficial: jueves 30 de abril 2026

En el mercado informal, el dólar blue abre su última rueda del mes a:

$1.395 para la compra.

$1.415 para la venta.

A pesar de los típicos movimientos de fin de mes por necesidades de liquidez, la brecha respecto al dólar oficial para la venta termina abril en torno al 1,9%.

Esta convergencia récord entre el informal y el dólar oficial, sumada a la estabilidad del dólar MEP, marca un cierre de mes sin las presiones devaluatorias de años anteriores, permitiendo proyectar un inicio de mayo 2026 con expectativas inflacionarias a la baja.