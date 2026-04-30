Quién era el hombre que murió atacado por chaquetas amarillas en Loncopué

Un hecho conmovió ayer en Loncopué. Un vecino de Loncopué murió atacado por chaquetas amarillas. Se conoció la identidad de la víctima.

Según informaron fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO el hombre se encontraba cortando leña junto a otra persona y golpearon un panal que estaba en el interior de un álamo.

La identidad de la víctima que murió en Loncopué

El hombre fue identificado como Juan Carlos Sandoval, de 67 años. Desde el Municpio lo despidieron. «Que la luz de ‘Juan Carlos’elimunen eternamente en el corazón de todos aquellos que lo conocieron», expresaron.

Murió atacado por chaquetas amarillas en Loncopué: qué se sabe

El comisario inspector Mariano Jara dijo a este medio que el hecho ocurrió alrededor de las 15. La víctima fatal estaba acompañado por otro hombre de 60. El Ambos se encontraban trabajando en una zona boscosa ubicada sobre la Ruta 21, entre Loncopué y El Huecú. El ataque se produjo cuando los hombres derribaron un álamo que contenía un panal.

Sandoval corrió hacia una camioneta que estaba estacionada cerca, mientras el segundo hombre se protegió en unos arbustos. El hombre murió a causa de un «shock anafiláctico«, indicaron fuentes de salud.