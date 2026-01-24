Otro golazo del Cuti Romero: marcó en tres partidos consecutivos

Por la fecha 23° de la Premier League, Tottenham Hotspur visitó a Burnley, obligado a ganar para acercarse a los puestos de clasificación a competencias europeas.

El conjunto londinense comenzó ganando con un gol de Micky van de Ven a los 38 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Axel Tuanzebe lo empató antes del entretiempo.

🤯🇦🇷 OTRO GOLAZO DE CUTI ROMERO.



TRES GOLES EN UNA SEMANA. 🚬pic.twitter.com/b3XkyR4y0X — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 24, 2026

A los 30 minutos del complemento, el delantero sudafricano Lyle Foster marcó el 2 a 1 para Burnley. Cuando parecía que los locales se llevaban tres puntos importantes para salir de la zona del descenso, ya en tiempo de descuento, Cuti Romero se desmarcó en el área y, tras un centro de Wilson Odobert, anotó con un cabezazo digno de un delantero de primer nivel.

Luego del gol, el argentino salió reemplazado por Radu Drăgușin, aunque aún no se conocen los motivos del cambio. Es el tercer gol consecutivo que marca. El jueves, por la Champions League, había anotado el 1 a 0 parcial ante Borussia Dortmund, en un partido que terminó con victoria para el equipo inglés por 2 a 0.

"EL GOL DE CUTI ROMERO AH AH AH…" El defensor argentino puso el 1-0 de Tottenham contra Borussia Dortmund en la #CHAMPIONSxESPN.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XVXKsjzLVv — SportsCenter (@SC_ESPN) January 20, 2026

Además, por la fecha anterior de la Premier League, el sábado 17 de enero, el Cuti también convirtió de cabeza. En ese caso, fue el 1 a 1 parcial, aunque Tottenham terminó perdiendo por 2 a 1 ante West Ham. De esta manera, el defensor de 27 años anotó tres tantos en siete días.