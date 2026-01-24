SUSCRIBITE Diario papel
Otro golazo del Cuti Romero: marcó en tres partidos consecutivos

Cristian Romero anotó de cabeza de manera agónica para darle el empate al Tottenham frente a Burnley.

Redacción

Por Redacción

Cuti Romero y Micky van de Ven, la dupla central goleadora del Tottenham.

Por la fecha 23° de la Premier League, Tottenham Hotspur visitó a Burnley, obligado a ganar para acercarse a los puestos de clasificación a competencias europeas.

El conjunto londinense comenzó ganando con un gol de Micky van de Ven a los 38 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Axel Tuanzebe lo empató antes del entretiempo.

A los 30 minutos del complemento, el delantero sudafricano Lyle Foster marcó el 2 a 1 para Burnley. Cuando parecía que los locales se llevaban tres puntos importantes para salir de la zona del descenso, ya en tiempo de descuento, Cuti Romero se desmarcó en el área y, tras un centro de Wilson Odobert, anotó con un cabezazo digno de un delantero de primer nivel.

Luego del gol, el argentino salió reemplazado por Radu Drăgușin, aunque aún no se conocen los motivos del cambio. Es el tercer gol consecutivo que marca. El jueves, por la Champions League, había anotado el 1 a 0 parcial ante Borussia Dortmund, en un partido que terminó con victoria para el equipo inglés por 2 a 0.

Además, por la fecha anterior de la Premier League, el sábado 17 de enero, el Cuti también convirtió de cabeza. En ese caso, fue el 1 a 1 parcial, aunque Tottenham terminó perdiendo por 2 a 1 ante West Ham. De esta manera, el defensor de 27 años anotó tres tantos en siete días.


Temas

Cuti Romero

Premier League

Tottenham Hotspur.

