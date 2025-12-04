Pacífico-Pérfora, capítulo I: una final que promete emociones en el PreFederal de básquet

Pacífico fue el 1 de la fase regular y lo ratificó en los playoffs. Pérfora se metió en el medio, descartó el clásico capitalino al derrotar a Independiente y dejó en claro que está dispuesto a repetir. Decanos y Verdes están en la definición del PreFederal de básquet y este viernes jugarán el primer partido de una serie programada a cinco.

El quinteto de Maxi Rubio, gran protagonista de la competencia en los últimos años, saca una luz de ventaja con su localía, pero sabe que no puede descuidarse ante un rival que tiene grandes individualidades y que viene de hacer una histórica Liga Federal, en la que quedó en las puertas del ascenso.

El Decano buscará recuperar una corona que no gana desde 2022, cuando dejó en el camino a Biguá. Al año siguiente cayó en la definición ante Centro Español y en la temporada pasada, Pérfora dio cuenta del Torito. Entre los tres se han repartido los últimos logros, en el medio hubo una consagración de Petrolero, hoy finalista del Ascenso, y el que no puede cortar la racha es Independiente, que tuvo su último título en 2019.

Las variantes internas decanas, el potencial perimetral verde

Pacífico tiene muchas variantes en la zona interna, seguramente marcará diferencias en la batalla de los tableros y ahí estarán sus chances para quedarse con la corona. David Véliz, Sebastián Godoy, Alex Soria y Gustavo Maranguello conforman un cuarteto de lujo, que rindió a lo largo de todo el torneo y será vital en esta definición. El Decano se vio obligado a rotar la plantilla en cada uno de los juegos y habrá que estar atentos a la determinación de Rubio. Lucas Romera, Matías Stanic, Marco Roumec y Giuliano Sasso son sus cartas externas.

Pérfora, por su parte, tiene a sus revulsivos en el perímetro, con Julián Ruiz, Santiago Candia, Nacho Claris y Augusto Rossi; aunque el destacado de las últimas fechas fue Nahuel Vicentín, quien tendrá mucho trabajo con los internos del Decano. Luca Chiapella es el otro indiscutido del Verde y también será vital el silencioso trabajo de Jeremías Fernández. Fernando Claris tiene, claramente, un plantel más corto, pero con esas armas llegó a la final y ahora tratará de dar el golpe.

¿Cómo terminaron los duelos de la fase regular?

Por la tercera fecha de la fase regular y en el Viejo Ramírez, Pacífico le ganó a Pérfora por 98-88. En el dueño de casa la rompieron David Véliz (25 y 16 rebotes), Gustavo Maranguello (19 y 12) y Matías Stanic (27). Santiago Candia (26) y Luca Chiapella (18) y Julián Ruiz (7 asistencias) fueron los mejores del vencedor.

En la ronda de desquites, el Verde se hizo fuerte ne casa y ganó por 98-84, en otro duelo con alto goleo. Vicentín (25), Candia (14) y Chiapella (14) resultaron vitales en el dueño de casa, mientras que Stanic (18), Godoy (17) y Maranguello (10 rebotes) sobresalieron en Pacífico.

Maranguello vs. Chiapella, uno de los duelos de la gran final. (Archivo Oscar Livera)

Las fechas de la definición

Pacífico vs. Pérfora, viernes 5 de diciembre, a las 21:30, Viejo Ramírez

Pérfora vs. Pacífico, domingo 7 de diciembre, a las 20, Oscar Piti Claris

Pacífico vs. Pérfora, viernes 12 de diciembre, a las 21:30, Viejo Ramírez

Pérfora vs. Pacífico, domingo 14 de diciembre, Oscar Piti Claris (si es necesario)

Pacífico vs. Pérfora, viernes 19 de diciembre, Viejo Ramírez (si es necesario)