Palermo, el pase de Platense a la final y un guiño para Boca: «Quiero que sea campeón de todo»

Martín Palermo llevó a Platense a la final de la Copa Argentina, luego de la victoria por penales ante Atlético Tucumán (1-1 en los 90 y 5-4 desde los doce pasos) y la definción puede ser ante Boca, que todavía debe jugar su semi con Banfield. Sin embargo, en la declaración posterior a la victoria en el Padre Martearena de Salta, el Titán no dudó en afirar: «Quiero que Boca sea campeón de todo».

«Está claro. El deseo es que que gane todos los frentes que tiene… Primero tiene que llegar a la final de la Copa Argentina y su partido con Banfield, no nos apresuremos. Quiero que gane la Sudamericana, el Campeonato… ¿la Copa Argentina? Lo veremos cuando toque…«, sostuvo el DT del Calamar en diálogo con TyC Sports.

Palermo no anduvo con vueltas y hay algunas razones para entenderlo. Aunque en sus palabras deja a entrever que su anhelo tiene que ver con el cariño que tiene con el club del cual es el máximo goleador de la historia, el guiño tiene otro motivo: una vuelta olímpica en otro certamen podría clasificar a Platense a la próxima Copa Libertadores.

El Calamar llegó a su cuarta final en tres años. Quiere gritar en el torneo más federal y jugar otra Libertadores. (Copa Argentina)

El Calamar sueña con otra Libertadores

Si el Xeneize se corona en algún torneo y, al mismo tiempo, se mantiene entre los primeros puestos de la tabla anual, no utilizaría dos lugares diferentes. Ante esa situación, el cupo correspondiente al título se trasladaría al siguiente equipo de la anual que cumpla con los requisitos de clasificación. Esto no sucederá si es Campeón de Liga, como lo fue Rosario Central en 2025.

Eso no repercutiría en Platense, porque no tendría chances mediante el cupo que se abra para otra institución será mediante la tabla anual. Sin embargo, hay una excepción: que gane la Sudamericana o el Clausura y también la Copa Argentina. Ante esa combinación, el subcampeón del torneo más federal se meterá en la Libertadores, a pesar de perder la final.

Es decir, el equipo dirigido por Palermo tiene concretas concretas de jugar la Libertadores 2027 incluso a pesar de una hipotética caída en la definición de la Copa Argentina. Para eso, el rival debería ser Boca, que además deberá levantar uno de los otros dos trofeos mencionados para liberarle el boleto.