Elecciones en Bariloche este domingo: veda y dos horarios distintos para venta de alcohol

La Junta Electoral Municipal prepara todo el dispositivo para el domingo 1 de noviembre, que serán las elecciones a convencionales de Bariloche. Foto: Chino Leiva

Bariloche entra en la cuenta regresiva para las elecciones del domingo 1 de noviembre para elegir convencionales constituyentes que actualizarán el texto de la carta Orgánica Municipal a 20 años de su última reforma.

El padrón definitivo está disponible en el sitio web de la Junta Electoral Municipal, con 115.378 electores entre argentinos y extranjeros inscriptos. La votación es obligatoria para los nacionales incluidos en el padrón mayores de 16 años.

Para esta elección habrá 333 mesas habilitadas en 47 establecimientos educativos y deportivos que se ponen a disposición este domingo para el comicio.

Consultá dónde votás en el padrón oficial, en este link.

Cuándo comienza la veda y en qué consiste

Según el cronograma electoral, los candidatos y listas pueden realizar campaña hasta este viernes 30 a la medianoche, debido a que a partir del sábado 31 a la 0 hora comienza la veda electoral por la cual queda prohibido realizar actos públicos de proselitismo, difundir, publicar y dar a conocer encuestas y sondeos pre-electorales.

Esta condición de veda se extiende durante la jornada electoral del domingo hasta 2 horas posteriores al cierre del comicio, es decir a las 20 horas.

Restricciones de eventos culturales y deportivos

La veda electoral también dispone restricciones para realizar eventos públicos. Los espectáculos al aire libre o en recinto cerrado, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, quedan prohibidas desde las 8 de la mañana del domingo, cuando comience el comicio, hasta las 18, el horario en que termina la votación.

Dos tiempos para la veda de alcohol

La prohibición de vender bebidas alcohólicas tiene una franja horaria mayor a la veda de espectáculos, y regirá desde las 20 del día anterior a la elección (sábado 30) hasta pasadas las tres horas del cierre del comicio, a las 21 horas del domingo electoral. Esta medida rige para comercios en general, supermercados, kioscos, almacenes.

Sin embargo, en esta elección municipal hay una diferencia con la prohibición de venta de alcohol en restaurantes, bares y cervecerías que tendrán restringido el expendio solo el día del comicio, desde la 0 hora del domingo 1 de noviembre y hasta tres horas posteriores al cierre de las mesas, a las 21 horas.