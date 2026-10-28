Se agotó la primera venta de entradas para la final de la Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

El Estadio Roberto Meléndez fue remodelado para la final de la Sudamericana entre Boca y Mineiro.

La primera etapa de la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro, destinada exclusivamente a hinchas colombianos residentes en ese país, se agotó a apenas horas de su lanzamiento.

Las localidades liberadas a 250 dólares para la definición en Barranquilla son para la tribuna occidental del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Por el vínculo histórico del Xeneize con Colombia, construido a través de ídolos varios de la institución, se especula que la mayoría de los locales asistentes se pondrán la azul y oro.

Este viernes 30 de octubre se largó la venta de los boletos disponibles para la categoría 2, es decir, para la tribuna oriental. Las mismas podrán ser compradas por cualquier espectador y tendrán un valor de 180 dólares.

Cómo sigue la venta de entradas para la final de la Sudamericana

La última etapa, exclusiva para hinchas de los dos cuadros finalistas, aún no tiene una fecha confirmada. En total, son 12.000 populares para cada equipo que costarán 90 dólares, la parte norte del recinto está destinada al elenco azul y oro, y la sur, a los galos.

El ente madre del fútbol sudamericano aclaró que la venta se realizará exclusivamente en la plataforma habilitada especialmente para la ocasión.

Para recibir novedades al respecto, todos los hinchas de Boca ya pueden registrarse y manifestar su interés (hay que proveer nombre, apellido, correo, país de residencia, fecha de nacimiento y elegir a qué equipo apoyarán en la final), y de este modo se garantizarán tener la primicia ni bien sea informada.

Con información de TyC Sports.