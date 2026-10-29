«Sin impedimentos de Interpol»: Diego Santilli defendió la salida de Flávio Bolsonaro por Argentina a Estados Unidos

El gobierno argentino habló sobre la controversial salida de Flávio Bolsonaro del país. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, respaldó el accionar de las fuerzas federales en la frontera de Misiones y aseguró que el senador brasileño cumplió con todos los requisitos legales para su ingreso y posterior despegue hacia Estados Unidos.

Las declaraciones se dieron en el marco de la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en Rosario, un evento clave donde participan 43 grandes proyectos energéticos e infraestructura, junto a gobernadores provinciales.

El aval del Gobierno: «Viajó sin limitaciones», explicó Diego Santilli

Consultado por la prensa sobre lo llamativo de la maniobra, que incluyó camionetas polarizadas y un jet privado en espera, Santilli fue tajante al desligar al Estado argentino de cualquier encubrimiento o irregularidad.

«Ingresó con la documentación correspondiente, en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones», sostuvo el funcionario.

Al ser consultado sobre las sospechas internacionales, enfatizó el filtro de seguridad: «Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Esa es la conclusión clara. Viajó a EE.UU. vía Guayaquil».

Y dijo: «Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación y se va sin ninguna limitación, Migraciones autoriza».

La distancia política tras el balotaje brasileño

El arribo de la familia Bolsonaro a Puerto Iguazú y su posterior fuga hacia Miami generaron tensión diplomática. Según trascendió, desde la Casa Rosada admitieron haber monitoreado la logística para que el traslado se hiciera de la forma «más prolija posible», lo que despertó cuestionamientos de la oposición legislativa que prepara pedidos de informes.

Sin embargo, Santilli evitó sumarse a la polarización ideológica y prefirió no opinar sobre el duro revés electoral que sufrió el bolsonarismo frente a Luiz Inácio Lula da Silva el pasado domingo. «Es un tema que lo tiene que analizar otro. El impacto de Brasil es de Brasil», sentenció, cortando cualquier análisis político bilateral.