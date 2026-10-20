Paredes arriesgó su físico, metió un golazo agónico y llevó a Boca a la final: «Es díficil encontrar palabras»

Leandro Paredes y el beso al escudo luego de darle la clasificación a Boca con un gol agónico. (Foto: Clarín Fotografía)

Leandro Paredes fue uno de los grandes protagonistas del Maracanazo de Boca. El mediocampista arriesgó su físico para estar presente en la revancha ante Vasco da Gama y terminó siendo decisivo: a los 43 minutos del complemento, sacó un derechazo desde afuera del área que sorprendió al arquero Léo Jardim y selló el 3-1 en Brasil, resultado que le permitió al Xeneize revertir la serie y clasificarse a la final de la Copa Sudamericana con un global de 3-2.

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«Esta noche es de las más importantes de mi carrera. Había jugado dos veces en el Maracaná y había ganado dos veces. Esta era la tercera, así que me siento en casa», expresó el capitán después de una actuación que quedará en el recuerdo de los hinchas.

Paredes sufrió un desgarro en el isquiotibial apenas 11 días antes de la revancha, pero decidió arriesgar para estar presente en un partido decisivo. Rodolfo Arruabarrena lo mandó a la cancha a los 11 minutos del segundo tiempo, en lugar de Rodrigo Battaglia, y el volante respondió con el gol que definió la serie.

«Es de todo el grupo, por el trabajo impecable que están haciendo. Estamos dando hasta lo que no tenemos para siempre dar la cara y que este club esté donde siempre debe estar», afirmó Paredes.

«Es difícil encontrar palabras para explicar lo que estoy viviendo. Solo palabras de agradecimiento para todas las personas y jugadores que están dando hasta lo que no tienen para llevar a Boca a lo más alto», agregó el mediocampista.

Con su gol sobre el cierre, Paredes coronó una noche inolvidable para Boca en el Maracaná. El equipo de Arruabarrena dio vuelta la serie y jugará la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla, con el capitán como símbolo de una remontada que quedará en el recuerdo de los hinchas.