Luis de la Fuente, sobre lo ocurrido luego de la final: «Es inadmisible, no se puede permitir»

Por el contrario, el español valoró la conducta de sus futbolistas luego del partido ante Argentina.

A pocos días de la consagración mundial en la máxima cita futbolística, el entrenador español Luis de la Fuente se mostró crítico con el comportamiento de algunos futbolistas argentinos el pasado domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En diálogo con TVE, el técnico campeón del mundo consideró que ese tipo de conductas no deberían suceder dentro del fútbol, al tiempo que no advirtió lo que estaba ocurriendo luego del encuentro porque estaba enfocado en festejar junto a su plantel.

«En ese momento no me di cuenta, lo estaba celebrando. En cualquier caso, es algo intolerable, inadmisible, no se puede permitir», expresó de la Fuente.

A propósito, días atrás, La FIFA comunicó que abrió una investigación por los episodios que involucraron a Leandro Paredes (con Eric García y Gavi) y a Roberto Ayala (con Dani Olmo), imágenes que se viralizaron en redes sociales.

Asimismo, el técnico español, artífice de la segunda estrella mundial para la Roja, insistió en la necesidad de preservar el respeto aún en los momentos de mayor tensión y remarcó que el comportamiento observado no estuvo a la altura de un contexto semejante.

«Futbolistas de esa dimensión, que tienen un gran entrenador, el cual lo habrá pasado igual de mal que nosotros al ver esas reacciones… No es tolerable», sostuvo.

«Destaco nuestro comportamiento ante ese tipo de agresiones y provocaciones. Nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas como buenos deportistas», afirmó en relación a sus dirigidos.

Por último, el español reconoció que todavía está procesando el significado del logro obtenido con el seleccionado, para lo que dedicó casi dos meses de preparación, con viajes, desgaste físico y adversidad climática.

«Tomaré más consciencia conforme vayan pasando los días», explicó sobre una conquista por la que España esperó 16 años, tras la primera estrella en Sudáfrica 2010.