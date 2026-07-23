Boca le gana a O’Higgins por el repechaje de la Copa Sudamericana: asistencia de Paredes y gol de Merentiel

Merentiel quedó mano a mano con el arquero tras una gran asistencia de Paredes y definió para el 1-0. (Foto: Clarín Fotografía)

Boca Juniors se enfrenta a O’Higgins por el partido de ida del repechaje de la Copa Sudamericana en La Bombonera, en un encuentro que tiene al uruguayo Andrés Matonte como árbitro y es transmitido por ESPN y Disney+ Premium. La revancha se disputará el próximo jueves en Chile y el ganador se medirá con Deportivo Recoleta, de Paraguay, en los octavos de final.

A los 5 minutos, el conjunto chileno tuvo una chance muy clara. Tras un envío largo del arquero, el delantero Arnaldo Castillo, sin oposición, bajó de cabeza la pelota para Francisco González, que quedó mano a mano con Álvaro Montero e intentó picársela, pero el balón pegó en el travesaño.

Lejos de ceder el protagonismo, O’Higgins salió decidido a presionar alto e intentar dominar el encuentro. El Xeneize, en tanto, tardó en acomodarse al partido y creció a partir de los buenos toques de sus mediocampistas y de las proyecciones de Lautaro Blanco por un sector y Dylan Gorosito por el otro, pero sin generar tanto peligro.

A los 21 minutos, la visita volvió a avisar. Castillo volvió a imponerse en el juego aéreo ante Nicolás Figal y asistió a Martín Sarrafiore, que remató de volea, pero se encontró con una gran respuesta de Montero, quien tuvo su primera intervención decisiva con la camiseta de Boca.

Cuando parecía que el primer tiempo se iba sin goles, Leandro Paredes sacó a relucir una de sus marcas registradas con un pase pinchado de tres dedos para Miguel Merentiel, que -habilitado por centímetros- controló y abrió el pie para poner el 1-0 del Xeneize antes del descanso.

¡¡LA BESTIA NO FALLA DE CARA AL ARCO!! Tremendo pase de Paredes para que Merentiel gane el mano a mano y anote el 1-0 de Boca ante O’Higgins.



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La previa

Rodolfo Arruabarrena ya definió el equipo titular que saldrá desde el arranque ante el conjunto chileno. El entrenador realizará modificaciones en todas las líneas respecto al once que viene de vencer 2-0 a Sarmiento por los 16avos de final de la Copa Argentina, pero mantendrá el esquema de 4-2-3-1.

El primer cambio estará en el arco: Leandro Brey dejará su lugar para que debute Álvaro Montero, el reciente refuerzo del Xeneize que llegó proveniente de Vélez y que el sábado tuvo su primer entrenamiento bajo las órdenes del «Vasco».

En la defensa, la variante será obligada. Leandro Lozano sufrió una distensión en el isquiotibial durante el entrenamiento del lunes y no podrá estar ante O’Higgins. En su lugar ingresará Dylan Gorosito, el juvenil de 20 años que disputará su segundo partido como titular con la camiseta de Boca.

Por otro lado, Leandro Paredes volverá a ser titular luego de reincorporarse a los entrenamientos el último martes tras su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026, a tan solo cuatro días de la final ante España. El mediocampista acompañará a Milton Delgado, mientras que Santiago Ascacíbar ocupará un lugar en el banco de suplentes.

Por último, Sebastián Villa iniciará oficialmente su segundo ciclo en Boca y será titular en lugar de Alan Velasco, autor del primer gol ante el Verde de Junín. El delantero formará parte del ataque junto a Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

De esta manera, el equipo de Boca ante O’Higgins será: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel.