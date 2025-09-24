Patín carrera: Franco Carrasco tuvo su recibimiento Mundial en Gregorio Álvarez

La banda de Leones del Sur recibió con honores a su gran referente, Franco Carrasco, quien volvió de China.

Franco Carrasco vivió su segunda experiencia top con la Selección Argentina de patín carrera, representó al equipo de juveniles en China y, de vuelta en la pista de Gregorio Álvarez, donde entrena con el equipo de Leones del Sur, tuvo un gran recibimiento de sus compañeros. Fueron días de mucha adrenalina en Beihaide, la sede elegida para el Mundial del 2025 y el patinador de Neuquén estuvo a la altura de las expectativas.

Con el título de campeón argentino y habitué integrante del equipo Albiceleste, Franco compartió equipo con Lucía Monje y Benjamín Gader, juvenil y mayor de Alta Barda, que también tuvieron una buena performance en tierras chinas.

Franco en acción durante la dura competencia en tierras chinas.

Clasificado a finales y 12° en los 15 kilómetros

Consolidado como uno de los mejores fondistas del país, Franco Carrasco se clasificó a la final y fue 12° en los 15.000 metros por eliminación. Gabriel Reyes (Chile), Rommel Marín Velázquez (Colombia) y Giorgio Ghisio (Italia) fueron los integrantes del podio, en una prueba donde el otro argentino en acción, Tobías González, finalizó 23.

En los 10.000 metros a los puntos, Franco finalizó 14°, en otra interesante producción con los mejores del planeta. Acá ganó Joaquín Loyola (Ecuador), quien dejo en el camino a dos patinadores de Italia: Ghisio y Gicele Citterio.

El neuquino lidera el pelotón en la pista de Beihaide. Se metió 12 en los 15 kilómetros.

En esta prueba de los 10 kilómetros, Tobías González fue 25°, aunque su especialidad es la velocidad y lo demostró en los 1.000 metros sprint, donde logró una de las mejores producciones de Argentina y se metió 9°. Carrasco también corrió el kilómetro y fue 24°.

La Albiceleste, sin medallas

Hace varios años que Argentina no puede meterse en el medallero mundial y en China siguió con esa racha negativa. Como no podía ser de otra manera. Colombia demostró todo su potencial y ganó con autoridad porque sumó 42 preseas (20 de oro, 15 de plata y 7 de bronce). Italia, con 18 (6-5-7); y Chile, con 7 (3-1-3), completaron el podio. Más atrás quedaron Ecuador (4, 3-1-0), Corea (4, 2-2-0), España (5, 2-1-2) e India (5, 2-0-3).