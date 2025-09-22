Mundial de patín carrera: Benjamín Gader, de Neuquén, fue el mejor argentino en la maratón

La clásica maratón le bajó la persiana al Mundial de patín carrera que se desarrolló en la ciudad china de Beidaihe y Benjamín Gader, el neuquino de Alta Barda, fue el mejor de la Selección Argentina. Con un tiempo de 58m30s849/1000, terminó en el puesto 14°, luego de batallar en los primeros puestos durante gran parte de una competencia que tuvo 159 deportistas en línea de largada.

La exigente competencia, que reunió a patinadores mayores y juveniles, tuvo un recorrido de 42.192 metros y dejó como ganador al Anandkumar Velkumar, el primer patinador de India que gana una medalla de oro en la historia. Estableció un registro de 58.30.747 y dejó en el camino a dos de Colombia: Kevin Lenis (58.29.913) y Juan Matilla (58.29.977).

Benja, en acción durante la maratón que cerró el torneo en China. (Gentileza)

Los otros argentinos en acción fueron Jokin Ziaurriz (35°, con 58.38.723), Tobías González (46°, con 59.35.142) y Juan Cruz Livolzi (54°, 1.01.41.031). También participó de la competencia, pero no completó el recorrido el otro neuquino de la Selección Argentina, Franco Carrasco.

Lucía Monje se metió en el top 30

Con dos minutos de diferencia, se largó la competencia de mujeres por las calles de Beidaihe y ahí llegó el turno de Lucía Monje. Luego de un buen trabajo, la neuquina de Senillosa, todavía juvenil, terminó en el puesto 27° con una marca de 1m08m55s313/1000.

Acá la mejor del equipo Albiceleste fue Naiara Sagasti, con un 21° lugar y una marca de 1.08.54.720. Las otras argentinas el acción fueron Guadalupe Affranchino 42°, con 1.08.56.721) y Fiorella Nieto (54°, con 1.08.57.721).

Gader y Monje, antes de largar la maratón. (Gentileza)

En esta competencia el podio fue exclusivo para tres representantes de China Taipei: Hsuan Liu Yi (1.08.52.844), Pei-Yu Shih (1.08.52.440) y Meng-Chu Li (1.08.53.617). En el quinto puesto apareció la ecuatoriana y Yicel Giraldo, de Colombia, fue sexta.