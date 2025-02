Pipo Gorosito habló del cruce ante Boca por la Fase 2 de la Copa Libertadores

Boca iniciará su camino en la Copa Libertadores 2025 en la Fase 2 y su primer escollo será Alianza Lima, equipo dirigido por Néstor «Pipo» Gorosito. El conjunto peruano viene de eliminar a Nacional de Paraguay con un global de 4-2 y ahora se prepara para un desafío aún mayor contra uno de los gigantes del continente.

Tras conseguir la clasificación, el técnico argentino Néstor Gorosito no dudó en afirmar que su equipo afrontará la serie ante Boca con la convicción de que puede competir de igual a igual. “Nosotros vamos a querer ganar, no es que vamos a intentar. Después veremos si nos da el cuero o no», sentenció con convicción.

Cuándo juegan Boca y Alianza Lima por la Fase 2 de la Copa Libertadores

Y agregó el DT en conferencia de prensa: «Alianza es un equipo grande de Sudamérica y en la cancha somos once contra once. Tenemos mucha confianza en nuestro plantel y después la realidad nos marcará si nos alcanzó o no”, aseguró.

"VEREMOS QUIÉN JUEGA MEJOR" Pipo Gorosito palpitó el cruce de Libertadores contra Boca y sentenció que jugarán "de igual a igual" tanto en Perú como en La Bombonera.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/D4V7Um7N0Q — SportsCenter (@SC_ESPN) February 13, 2025

El exentrenador de Tigre y Colón dejó en claro que no planea especular ni jugar a la defensiva, sino que su equipo buscará imponer condiciones en ambos encuentros: “No vamos a entrar a ver qué hace Boca, trataremos de hacer nuestro juego y después veremos quién juega mejor. En el fútbol es muy difícil predecir lo que puede pasar”, agregó.

El primer partido de la serie se disputará en Lima el próximo martes 18 de febrero a las 21:30, mientras que la revancha será el 25 del mismo mes en La Bombonera.