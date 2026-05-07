Playoffs de la NBA: paliza de los Spurs y victoria clave de los Knicks en las semis de conferencia

Los playoffs de la NBA tuvieron una confirmación y una reacción a tiempo durante la última jornada. En el Madison Square Garden, New York Knicks batalló para vencer a Philadelphia 76ers (108-102) para poner la serie 2-0, mientras que San Antonio San Antonio Spurs aplastó a Minnesota Timberwolves (133-95) en el Frost Bank Center y están 1-1.

Los Knicks se apoyaron en el gran trabajo del interno dominicano Karl-Anthony Towns, quien firmó un doble-doble redondo con 20 puntos y 10 rebotes; en tanto que Victor Wembanyama, con 19 puntos y 15 tableros fue el mejor de las espuelas, el equipo donde dejó su marca Manu Ginóbili.

Karl-Anthony Towns, potencia dominicana al servicio de los Knicks.

Los Knicks, camino a la final del Este

Jalen Brunson goleó parejo y llegó hasta los 26 puntos, Towns fue el socio ideal y por eso NY encaminó su pase a las finales del Este. El 2-0 llegó después de una espectacular racha del conjunto de Mike Brown, que había sido el primer equipo NBA en cosechar tres victorias seguidas en playoffs por 25 o más puntos.

«Tapa, tapita, tapón», de Og ​​Anunoby a Quentin Grimes. New York está en un gran momento.

Además, los Knicks también habían encadenado las victorias más holgadas en postemporada como visitante (+51 ante Atlanta) y como local (+39 en el partido 1 contra Philadelphia) en la historia de la franquicia. Los 76ers notaron la baja de su estrella, Joel Embiid, lesionado en el tobillo derecho y en la cadera. La serie se traslada a Philly, donde los 76ers este viernes en la Xfinity Mobile Arena. Por la otra llave, Cleveland y Detroit están 1-1.

Los Spurs arrasaron contra los Wolves

El francés Victor Wembanyama lideró con 19 puntos y 15 rebotes la victoria por 133-95 de San Antonio Spurs en casa contra Minnesota Timberwolves para igualar 1-1 las semifinales del Oeste, después de que los de Minneapolis dieran un golpe en la mesa en el primer partido de la serie.

Fue un monólogo de los Spurs, que llevaban 24 puntos de ventaja al descanso y que llegaron a tener 47 unidades de ventaja en el 127-77 del cuarto período. Los texanos firmaron su mejor actuación anotadora en 43 años en la postemporada de la NBA.

¡Defense, defense! en su máxima expresión. Así y todo, San Antonio anotó 133 puntos….

Todo el quinteto titular de los Spurs acabó con dobles dígitos en anotación. Wembanyama conectó 7 de sus 15 tiros de campo y añadió 2 asistencias y 2 tapones a su cuenta; Stephon Caste metió 21 puntos, De’Aaron Fox sumó 16, Justin Champagnie anotó 12 y Devin Vassell, 10.

La serie se desplaza ahora a Minneapolis para el tercer y cuarto partido, fijados para viernes y domingo. El ganador se medirá en las finales del Oeste contra el vencedor de la serie entre Oklahoma City Thunder (1) y Los Angeles Lakers (0).