PreFederal de básquet: Centro Español sigue muy sólido y se agrandan los visitantes

David Veliz jugó un partidazo y lideró a Pacífico en la victoria ante Pérfora. (Oscar Livera)

Centro Español de Plottier extendió su racha el torneo PreFederal de básquet, venció a Atlético Regina por un claro 77-59 y sigue como único líder. El otro que festejó como local fue Pacífico, que dominó al campeón Pérfora y lo superó por 98-88.

La jornada se completó con dos triunfos como visitantes: Independiente le ganó a Roca por 88-78, en el Gimena Padín, mientras que Del Progreso hizo lo propio con Biguá, por 78-72, en El Nido de la capital neuquina.

Venía parejo, pero el último cuarto terminó ¡23-5!

El Albo de Regina llegó al Templo de Plottier con la difícil misión de lograr su primera victoria y dio pelea hasta el tercer cuarto, porque esos 30 minutos terminaron igualados en 54. Sin embargo, Español se inspiró, Regina se secó y el 23-5 inclinó la balanza para el lado de los dirigidos por Patricio Denegri.

Emilio Santana (15 puntos), Santiago Pérez (14), Carlos Sepúlveda (12), Franco Casacchia (10 y 9 rebotes) fueron los mejores en el dueño de casa, mientras que Martín Fagotti (12) y Manuel Navarro (10) sobresalieron en el visitante.

Luego de ese cierre parejo en el tercero, un doble y un triple de Santana pusieron el partido 65-56 y ahí se terminó la historia. En ese último cuarto, las estadísticas se consolidaron a favor del local, que marcó claras diferencias en los rebotes (47-33) y las asistencias (22-6).

Pacífico, de rebote ante el campeón

Pacífico duplicó en rebotes a Pérfora y con una letal marca de 49-25 en ese rubro construyó un triunfo incuestionable en su Viejo Ramírez. El equipo de Maxi Rubio controló el partido y lo ganó con parciales de 30-26, 60-48 y 79-64, antes del 98-88 final.

David Veliz tuvo una noche perfecta con 43 de valoración, a partir de sus 25 puntos y 16 rebotes. También firmó un doble-doble Gustavo Maranguello, con 19 y 12, aunque el goleador de la noche fue Matías Stanic, con 27.

Maranguello firmó un doble-doble. Chiapella terminó con 18. (Oscar Livera)

En el campeón sobresalió Santiago Candia desde el perímetro, con 26 puntos. Más atrás quedaron Luca Chiapella, con 18 y Augusto Rossi, con 14. Con arranque de 1-2, está claro que el Verde deberá mejorar y buscará rápida revancha cuando regrese al Malvinas Argentinas.

El Rojo lo dio vuelta y fue para siempre

Independiente le ganó el segundo parcial a Roca por 25-19, consolidó esa reacción en el tercero (19-13) y ahí aseguró una importante victoria sobre el Depo, a domicilio. El Rojo aprovechó el envión de la victoria clásica en el Ruca Che y se prendió arriba.

El equipo de Andrés García terminó con un altísimo registro en lanzamientos de dos puntos (12-22, con 73%) y también fue efectivo en los triples (14-25 contra 8-22 del Naranja), y a partir de ahí aseguró el triunfo.

Agustín Montero y Franco Heck, con 17 puntos cada uno, fueron los destacados en el equipo de Sebastián García, mientras que Gino Veronesi fue el inspirado de Independiente, con 23 puntos. Julián Fedele, otro de los que volvió, anotó 19 mientras que David Oviedo, el estelar del derby, rozó el doble-doble con 12 puntos y 8 asistencias.

Un equipo en (Del) Progreso

Del Progreso también llegó embalado por su triunfo clásico y se despachó con una gran victoria sobre Biguá, en la capital neuquina. Arrancó abajo (23-19), pero después lo ganó con parciales de 42-36, 63-47 y el final 78-72.

Tomás Djenderedjian volvió a brillar con 22 puntos, pero esta vez no alcanzó, y estuvo bien acompañado por Benjamín Loncón, dueño de 16 tantos. En el ganador sobresalieron Facundo Marcilla (20), Carlos Infante (14), Jorge Coronado (12) y Martín Arcoleas, con 13 rebotes y 9 puntos.