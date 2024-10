PreFederal de básquet: el curioso dato antes del arranque de los play offs

Este viernes se pondrán en marcha los cuartos de final con estos cruces: Pérfora (1) vs. Petrolero (8), Pacífico (2) vs. Del Progreso (7), Independiente (3) vs. Biguá (6) y Centro Español (4) vs. Deportivo Roca (5). Si se repiten los resultados de la fase regular, puede pasar cualquier cosa.