PreFederal de básquet: lunes de súper acción, con Pacífico-Español como destacado

En una doble fecha particular por las elecciones y un lunes con mucha acción, el PreFederal de básquet tendrá cuatro partidos determinantes. Dos serán en Neuquén y el otro par en Roca, aunque el destacado es el que sostendrán Pacífico y Centro Español en el Viejo Ramírez. Son candidatos, tienen la misma cantidad de puntos y el ganador dará un paso fundamental para pelear por ese 1-2 que da ventaja de localías hasta el cierre en los play offs.

El otro compromiso de la capital neuquina tendrá como protagonista al único líder del torneo, Independiente, que visitará al entonado Biguá, que ganó en Roca. Tanto en el gimnasio del centro como en El Nido la pelota estará en el aire a las 21:30.

Gino Veronesi y el Rojo van a Biguá. Macros Leal y Regina, a Del Progreso. (Archivo Oscar Livera)

En el mismo horario, Del Progreso buscará salir del fondo ante uno que cumplió con ese mismo objetivo en la jornada pasada, Atlético Regina, cuando dio el gran golpe ante Centro Español. Por eso prometen emociones en el Gigante de la calle Maipú.

El único juego que comenzará a las 22 será entre Deportivo Roca y Pérfora. El Naranja viene de caer ante el Rojo, pero con una notable mejoría en los últimos juegos, mientras que el Verde dejó en claro que va por la doble corona y después de un arranque con dudas, se acomodó en la zona alta y otra vez en candidato.

El programa de la fecha 11

Pacífico vs. Centro Español, a las 21:30, Viejo Ramírez

Biguá vs. Independiente, a las 21:30, El Nido

Del Progreso vs. Atlético Regina, a las 21:30, Gigante de la calle Maipú

Deportivo Roca vs. Pérfora, a las 22, Gimena Padín

Las posiciones

Independiente, 18 puntos (8-2), Centro Español, Pacífico y Pérfora, 17 (7-3), Deportivo Roca, Atlético Regina y Biguá, 13 (3-7), Del Progreso, 12 (2-8)