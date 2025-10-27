PreFederal de básquet: lunes de súper acción, con Pacífico-Español como destacado
Se juega la fecha 11 de la fase regular. El líder Independiente visita a Biguá, Roca espera por Pérfora y Del Progreso va con Atlético Regina.
En una doble fecha particular por las elecciones y un lunes con mucha acción, el PreFederal de básquet tendrá cuatro partidos determinantes. Dos serán en Neuquén y el otro par en Roca, aunque el destacado es el que sostendrán Pacífico y Centro Español en el Viejo Ramírez. Son candidatos, tienen la misma cantidad de puntos y el ganador dará un paso fundamental para pelear por ese 1-2 que da ventaja de localías hasta el cierre en los play offs.
El otro compromiso de la capital neuquina tendrá como protagonista al único líder del torneo, Independiente, que visitará al entonado Biguá, que ganó en Roca. Tanto en el gimnasio del centro como en El Nido la pelota estará en el aire a las 21:30.
En el mismo horario, Del Progreso buscará salir del fondo ante uno que cumplió con ese mismo objetivo en la jornada pasada, Atlético Regina, cuando dio el gran golpe ante Centro Español. Por eso prometen emociones en el Gigante de la calle Maipú.
El único juego que comenzará a las 22 será entre Deportivo Roca y Pérfora. El Naranja viene de caer ante el Rojo, pero con una notable mejoría en los últimos juegos, mientras que el Verde dejó en claro que va por la doble corona y después de un arranque con dudas, se acomodó en la zona alta y otra vez en candidato.
El programa de la fecha 11
Pacífico vs. Centro Español, a las 21:30, Viejo Ramírez
Biguá vs. Independiente, a las 21:30, El Nido
Del Progreso vs. Atlético Regina, a las 21:30, Gigante de la calle Maipú
Deportivo Roca vs. Pérfora, a las 22, Gimena Padín
Las posiciones
Independiente, 18 puntos (8-2), Centro Español, Pacífico y Pérfora, 17 (7-3), Deportivo Roca, Atlético Regina y Biguá, 13 (3-7), Del Progreso, 12 (2-8)
