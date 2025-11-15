PreFederal de básquet: Pacífico, Independiente y Pérfora, a un paso de las semifinales

Carlos Paredes fue el mejor de la noche en La Caldera. (Archivo Matías Subat)

Pacífico y Pérfora fueron contundentes en el arranque de los cuartos de final del PreFederal de básquet y lograron cómodas victorias en condición de local. El terceto de partidos se completó con el triunfo de Independiente ante Biguá (69-59) y todos se sumaron a Centro Español, que en el adelanto superó a Deportivo Roca (85-65).

El Decano no tuvo piedad con Del Progreso y le ganó 104-72 en el Viejo Ramírez, Pérfora hizo lo propio con Atlético Regina por 93-64 en el Oscar Piti Claris. Las cuatro llaves tendrán continuidad el domingo 16, con localías invertidas y, claro, pueden salir los semifinalistas del torneo que clasifica a la Liga Federal.

Decano letal, con internos determinantes

Pacífico no dejó ninguna duda ante su gente y prevaleció con parciales de 29-21, 58-40 y 81-57. Alex Soria, con 32 de valoración (31 puntos y 14 rebotes) fue el mejor de la cancha, aunque también rindieron a pleno Sebastián Godoy (23 y 11), Marco Roumec 20 y Matías Stanic (14). Carlos Infante (18), Facundo Marcilla (17) y Martín Pamich (15), los destacados en la visita.

El quinteto de Maxi Rubio rindió en un nivel muy alto. (Archivo Oscar Livera)

El equipo de Maxi Rubio tuvo un claro dominio en los tableros, ventaja de 19 (49-30), y la brecha fue mayor aún en los tiros de tres puntos, con 17-41 para el local y un pobre 2-16 para la visita. Roumec, con un perfecto 5-5 y Godoy, con 4-7, fueron letales en el centro neuquino.

El Rojo lo quebró en el tercer cuarto

Independiente arrancó los cuartos con dos bajas de peso (David Oviedo y Gino Veronesi), pero sacó a flote un partido complejo ante Biguá, que empezó mejor, pero aflojó con el correr de los minutos. Los parciales: 12-15, 31-31 y 53-44.

Carlos Paredes, con 18 puntos y dos bombas en el cierre que sentenciaron la historia, fue el mejor de la cancha; mientras que también sobresalieron Mateo Isolabella (17), Joaquín Marcon (17) y Julián Fedele, con 10 rebotes. Benjamín Loncón (14), Francisco González (10) resultaron los más efectivos en la visita. Dos datos estadísticos fueron clave: el Rojo prevaleció 9-2 en recuperos y además cometió 9 faltas menos (11-20).

Pérfora, con un segundo cuarto colosal

Pérfora se despachó con un 33-10 en el segundo parcial y ahí liquidó la historia en el Piti Claris. Habían arrancado parejos (16-18), pero ese quiebre fue decisivo y volcó la balanza para el lado del Verde, que defiende el título. Si de estadísticas se trata, el local terminó con un perfecto 11-11 en libres y un alto 65% en tiros de dos puntos (65%).

Candia fue el goleador de Pérfora. (Archivo Matías Subat)

Santiago Candia la rompió con 23 puntos (5-6 en triples), pero también se destacaron Luca Chiapella (18), Nahuel Vicentín (15 y 11 rebotes), Jeremías Fernández (13) y Julián Ruiz, con 7 asistencias. Martín Fagotti (16), Manuel Navarro (15), Lucas Desbat (10 rebotes) bancaron al Albo.

Juego II, el programa

Domingo 16 de noviembre

Del Progreso (0) vs. Pacífico (1), Gigante de la calle Maipú, a las 20

Atlético Regina (0) vs. Pérfora (1), La Calderita, a las 20

Biguá (0) vs. Independiente (1), El Nido, a las 20

Deportivo Roca (0) vs. Centro Español (1), Gimena Padín, a las 20:30