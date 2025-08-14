PreFederal de básquet: Pacífico y Roca tienen sus planteles definidos para la edición 2025

El PreFederal 2025 empieza a tomar forma y dos equipos picaron en punta en el armado de sus planteles: Pacífico y Deportivo Roca. En realidad, todos están en movimiento, pero Decanos y Naranjas oficializaron la continuidad y el arreglo de varias fichas para un torneo que promete y que entregará siete plazas para la Liga Federal. El octavo lugar será para el campeón de la división Ascenso.

Además del equipo capitalino y el roquense, serán de la partida el campeón Pérfora, Independiente, Biguá, Centro Español, Del Progreso, Biguá y Atlético Regina, que el año pasado fue el mejor en el ascenso y después hizo una campaña histórica en la competencia nacional.

La base del último torneo y dos regresos

El Decano sostuvo gran parte de la base que jugó la última edición, con Lucas Romera, Marco Roumec, Gustavo Maranguello, David Véliz y Giuliano Sasso, mientras que recuperó mucho poder interno con dos que volvieron: Alex Soria y Sebastián Godoy Vega.

Tanto el santiagueño como la Pantera rindieron con la camiseta del Decano y otra vez serán dirigidos por Maxi Rubio, quien renovó su vínculo. Godoy Vega viene de jugar Federal en la zona de Entre Ríos, con la camiseta de Luis Luciano; mientras que Soria jugó Liga Argentina en Independiente (SdE).

50% que sigue, 50% de caras nuevas

Otro que metió confirmaciones y caras nuevas de golpe fue Roca, que aseguró la continuidad de Adolfo García Barros y Lucas Villanueva, está de regreso Agustín Montero y se suman al proyecto el experimentado Cristian Cadillac, quien viene de jugar en Ferro de Pico; el interno Franco Heck, de Belgrano de San Nicolás; y el escolta Valentín Atencio, que estuvo en Argentino de Marco Juáez, pero hizo formativas en Petrolero Argentino.

Cadillac y Montero en el Depo. (Club Deportivo Roca)

Siembre con Sebastián García como técnico, el Depo buscará ser protagonista en una nueva edición del Pre, que repetirá la modalidad del año pasado: ocho equipos, con siete pasajes en juego para la Liga Federal. La octava será para el campeón del Ascenso.

Confirmaciones y negociaciones

Uno que siempre pelea es Independiente, que también confirmó a David Oviedo y Carlos Paredes, más el retorno de Gino Veronesi, en un perímetro que ya está armado. Habrá que ver qué refuerzos llegan par ala zona interna. Centro Español, en silencio, está por concretar la vuelta a la zona de Emilio Santana y de Franco Casacchia, que ya pasó por el club hace un par de temporadas.

Pérfora esperó una invitación de Liga Argentina que nunca llegó y ya puso manos a la obra en el armado del plantel. La idea es sostener la mayoría del plantel campeón, aunque ya marcharon Agustín Sánchez y Valentín Navarrete, ambos a All Boys de Santa Rosa. Seguirían Nacho Claris, Augusto Rossi, Luca Chiapella y Nahuel Vicentín, aunque no hay confirmaciones oficiales.

Sí tiene varios abrochados Biguá, que renovó con Bautista Ott y aseguró la continuidad de Nahuel Muñoz, Tomás Djenderedjian y Benjamín Loncón, además de la llegada de Josué Santillán, con pasado en Independiente.