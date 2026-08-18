Preocupación por Musiala: el jugador de Bayern Múnich volvió a desmayarse en pleno partido

Otro episodio preocupante que protagoniza Jamal Musiala, jugador de Bayern Múnich de Alemania, que nuevamente sufrió un desmayo en pleno partido, tal como le había ocurrido hace tres días en el duelo amistoso ante Leipzig.

El jugador alemán ingresó a los 61 minutos de partido por Arijon Ibrahimovic y cuatro minutos más tarde cayó al suelo en solitario, sin haber tenido ningún contacto con algún rival. La misma secuencia se vivió 72 horas atrás, lo que incrementa la preocupación por su salud.

El episodio ocurrió en el mediocampo, cuando Musiala pareció quedar aturdido. Jonathan Tah y Harry Kane corrieron hacia él, lo sostuvieron y lo sostuvieron en el suelo, mientras el personal médico del club y un facultativo de urgencias ingresaron al campo para socorrerlo.

El director deportivo de la institución, Max Eberl, le había dicho el pasado fin de semana al medio alemán Sport1 que “lo más importante es que está bien” y aclaró que no había “nada más que decir” sobre el tema, obviando cualquier tipo de informe médico oficial.

Pero este martes la escena volvió a repetirse: el mediocampista de 23 años se descompensó y cayó desplomaso al suelo. “Ya lo sabrán. Jamal se pronunciará al respecto en breve. Lo sabíamos y lo sabemos. Jamal se pronunciará. Está en el vestuario, cambiándose y duchándose”, expresó el mismo dirigente sin dar mayores precisiones.

🇩🇪✅ Jamal Musiala fainted again on the field today, just 3 days after suffering a sudden collapse 🆚 RB Leipzig. However, he has released a statement that he’s fine#jamalmusiala #musiala #bayern #bayernmunich pic.twitter.com/NRrVUIzdMH — Football Fans Tribe 🇳🇬 ⚽ (@FansTribeHQ) August 18, 2026

El descargo del jugador llegó. Musiala publicó un extenso posteo en sus redes sociales, donde intentó explicar el problema de salud que lo aqueja y que causó tanta preocupación.

“Entiendo que muchos de ustedes estén preocupados. Hoy quiero quitarles esa preocupación y explicarles algo al respecto: me han diagnosticado ausencias temporales, de corta duración pero fáciles de tratar, que se deben a una disfunción neurológica. Estas pueden provocar los momentos que se han dado recientemente, como contra Leipzig o también ahora en Heidenheim. Sé que a primera vista pueden dar miedo, pero para mí, en este momento, son parte de mi vida cotidiana. Estoy recibiendo el mejor tratamiento médico al respecto y me siento muy optimista”.