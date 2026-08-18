Después de 25 días, se fueron los últimos camiones varados en Cutral Co

Los últimos 70 camiones que todavía estaban varados en Cutral Co lograron avanzar hacia Zapala para continuar luego hacia el paso internacional Pino Hachado. Los choferes se despidieron con bocinazos y el personal de Protección Civil de Cutral Co y el SIEN acompañaron son el ulular de las sirenas.

El cierre del retén Cutral Co incluyó el levantamiento del móvil policial sobre la Ruta 22, a la altura del kilómetro 1.332, del tráiler de Protección Civil y el puesto de sindicato de camioneros.

Después de las 13 de este martes y cuando la Policía emitió la orden, empezó el desfile de los camiones -entre 65 y 70 unidades- rumbo oeste, por la Ruta nacional 22 desde la salida del ejido urbano. Los primeros en abandonar Cutral Co se despidieron del personal municipal, del SIEN y de la Policía, con bocinazos continuos y cambio de luces.

En total, el operativo que se armó hace 25 días atrás concluyó. Las intensas nevadas y la continuidad de las condiciones adversas mantuvieron durante varios días seguidos uno de los pasos fronterizos que comunica esta provincia con Chile. En este escenario Cutral Co tuvo alrededor de 550 transportistas de todo tipo de cargas que aguardaban hasta que las condiciones meteorológicas mejoraran.

El personal municipal de Protección Civil, a cargo de Sandro Botrón, estuvo en un tráiler montado frente a la Ruta 22, en el acceso secundario al parque de la Ciudad. Desde allí se les informaba sobre el uso de los sanitarios con duchas y la posibilidad de recibir una vianda que repartieron, en especial, durante los días de nieve, que vecinos u organizaciones cocinaban y les repartían.

Mientras que el servicio SIEN también tenía un dispositivo montado para el control y atención de los choferes que necesitaron alguna consulta médica.

Desde la Policía provincial se dispuso una patrulla permanente a la altura de la estatua de Lio Messi, en el semáforo, donde se les indicaba el acceso a la avenida Domingo Savio y la banquina paralela a la Ruta 22. Los momentos de mayor concurrencia hubo hasta 550 camiones. En el sector se instalaron baños químicos.

Plaza Huincul también tuvo un espacio destinado al estacionamiento de los camiones, aunque se resolvió levantarlo la semana pasada.

En Zapala y Las Lajas

Los demás retenes se encontraban en Zapalay Las Lajas. De acuerdo a cómo avanzaba la fila de transportistas hacia el oeste, se habilitaba el paso del resto de las localidades donde esperaban los conductores.

El autódromo de Centenario albergó los días que hubo mayor congestión a los camiones que estaban en Neuquén y Arroyito. Se les acondicionó duchas y sanitarios para una mejor estancia. La salida de este lugar se produjo el lunes.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo se confirmó que hubo 1.670 vehículos varados. Esta situación se produjo porque además del paso Pino Hachado estuvo cerrado Cristo Redentor, en Mendoza.