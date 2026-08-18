Video | La verdad detrás de la persecución policial que sacudió a un barrio de Neuquén

Un amplio sector de Neuquén capital se vio convulsionado este martes con una persecución policial de alto impacto que despertó el asombro de los vecinos. La secuencia iniciada en Valentina Sur con una camioneta Toyota Hilux, terminó cerca de las 11 en Choele Choel y el Dorado. Antes, hubo un tiroteo, cuatro móviles policiales afectados y un policía lesionado.

«La Toyota Hilux hacía maniobras indebidas en la vía pública», dijo el comisario inspector Antonio Muñoz en diálogo con Diario Río Negro. El también coordinador de la dirección seguridad Confluencia explicó que el vehículo fue divisado por un móvil de la policía turística en Río Colorado y Chascomus. Allí, intentando que la camioneta frene comenzó a seguirlo hasta que se sumó personal de la comisaría 12.

En el escape, y dando marcha atrás, la Toyota chocó a dos motos y dos camionetas de la fuerza provincial. En ese movimiento, lesionó a un uniformado que necesitó asistencia médica. También alcanzó un auto particular.

Una vez detenido el rodado, se pudo demorar al conductor. El hombre de 35 años tenía una herida de bala en un brazo y fue trasladado al hospital Heller. En el interior también viajaba una mujer de unos 25 años que resultó con una lesión en el rostro producto de la persecución y que la camioneta no contaba con butaca delantera, razón por la cual en una maniobra se golpeó en la cara.

Muñoz explicó que al momento de constatar los datos, pudieron establecer que ambas personas tienen antecedentes penales y que la camioneta tenía un pedido de secuestro por una denuncia de robo en la comisaría 19 de Neuquén.

Por el hecho actuaron dos fiscalías. Por un lado la de Actuación Genérica que investiga el atentado y resistencia a la autoridad y la de Rubos y Hurtos, por el origen denunciado de la camioneta.

En la causa se solicitó el relevamiento de cámaras y la requisa de la camioneta para buscar el arma con el que el hombre habría atacado a la policía y por la cual la fuerza abrió fuego en defensa.

El sospechoso sigue hospitalizado, pero se confirmó que está fuera de peligro y puesto a disposición de la justicia.