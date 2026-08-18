Nadia Beller habló desde el hospital tras ser baleada en un hotel de Bolivia

Nadia Beller, pareja del exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, habló desde un hospital de Bolivia luego de haber sido baleada en un hotel ubicado en la zona de Canal Isuto. La abogada recibió cuatro disparos y permanece internada en terapia intensiva. Por el ataque, un hombre fue detenido como sospechoso.

Beller aseguró que recibió impactos en los brazos, el pecho y una costilla. Según relató, fue sometida a una intervención quirúrgica durante la madrugada y los proyectiles no alcanzaron órganos vitales. “Estoy relativamente estable pero dolorida porque me dañaron los huesos”, manifestó.

Desde el hospital, la mujer también expresó temor por su seguridad y pidió protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, realizó una serie de acusaciones contra integrantes del gobierno boliviano y afirmó tener pruebas sobre presuntos hechos de corrupción, aunque esas afirmaciones deberán ser investigadas y corroboradas por las autoridades.

Acusaciones contra Cerimedo

Durante la entrevista, Beller también se refirió a su relación con Cerimedo y aseguró que había sufrido episodios previos de violencia. Según su relato, el primer episodio habría ocurrido en abril, cuando descubrió conversaciones de carácter romántico entre Cerimedo y una expareja.

La mujer afirmó además que posteriormente volvió a ser agredida y sostuvo que había recibido amenazas. También aseguró haber encontrado dinero en efectivo en el domicilio y dijo que Cerimedo le habría manifestado que se quitaría la vida si ella lograba enviarlo a prisión.

Beller señaló que permaneció en contacto con él hasta poco antes del ataque ocurrido en el hotel.

Fernando Cerimedo, quien es asesor presidencial de Rodrigo Paz, fue detenido la madrugada de este martes en Santa Cruz de la Sierra.

El ataque en el hotel

Según el relato de la mujer, se encontraba en el establecimiento luego de haber sido convocada para recibir información relacionada con una denuncia que involucraba al expresidente boliviano Evo Morales.

Beller afirmó que Cerimedo conocía su presencia en el lugar y que incluso le había asegurado que contaría con custodia policial. Sin embargo, sostuvo que finalmente no habría recibido la protección que esperaba.

Sobre el momento del ataque, relató que se arrojó al piso y fingió estar muerta mientras los agresores se encontraban en el lugar. Según su versión, permaneció inmóvil durante aproximadamente media hora y posteriormente los atacantes se llevaron su teléfono celular.

La mujer sostuvo que en ese dispositivo tenía información que, según afirmó, podía aportar pruebas sobre las agresiones que habría sufrido y sobre presuntos hechos de corrupción.

Allanaron el departamento de Cerimedo

Luego del ataque, la Policía de Bolivia allanó el departamento donde vivía Cerimedo, ubicado en el condominio La Arboleda. Beller aseguró que ambos residían en el mismo complejo.

La investigación deberá determinar quiénes participaron del ataque, cuál fue el móvil y si existe alguna relación entre el episodio ocurrido en el hotel y las acusaciones formuladas por la mujer contra su pareja.

Por el momento, las afirmaciones realizadas por Beller forman parte de su testimonio y deberán ser corroboradas mediante las pruebas incorporadas a la investigación judicial.