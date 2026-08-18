La inflación mayorista se desaceleró al 0,8% en julio según el Indec y el Gobierno celebró: «Empezó con cero»

La inflación mayorista registró una suba del 0,8% en julio de 2026, acumulando un avance del 16,6% en los primeros siete meses del año y una variación interanual del 31,1%. De acuerdo con el informe técnico del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) mostró una desaceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto a junio (1,1%) y consolidó su menor nivel para un mes de julio desde 2019.

El dato oficial volvió a ubicarse considerablemente por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en julio avanzó un 2,1%. Tras la publicación de las cifras, el presidente Javier Milei celebró el indicador a través de su cuenta oficial de X: «Y al final julio empezó con cero… Inflación mayorista = 0,8%. Ciao!», remarcando que el sendero mayorista funciona habitualmente como un ancla y un anticipo de la dinámica de los precios al consumidor final.

En la misma sintonía, el ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó que la variación mensual representa el registro más bajo desde mayo de 2025 y detalló que el comportamiento general respondió al incremento del 0,8% en los productos nacionales y del 0,5% en los productos importados.

Y al final Julio empezó con CERO…

INFLACIÓN MAYORISTA = 0,8%

CIAO! https://t.co/tIuBMMZCjX — Javier Milei (@JMilei) August 18, 2026

El impacto del petróleo y gas en la desaceleración del índice

Dentro del segmento de los productos nacionales medidos por el organismo estadístico, el comportamiento fue dispar según la actividad económica:

Petróleo crudo y gas: registraron una fuerte baja del -9,4% en el mes, lo que restó 0,91 puntos porcentuales al índice general y actuó como el principal amortiguador del indicador.

registraron una fuerte baja del en el mes, lo que restó al índice general y actuó como el principal amortiguador del indicador. Productos agropecuarios: mostraron un alza del 3,6% , aportando una incidencia positiva de 0,39 puntos porcentuales .

mostraron un alza del , aportando una incidencia positiva de . Sustancias y productos químicos: sumaron 0,19 puntos porcentuales con un incremento mensual del 1,8% .

sumaron con un incremento mensual del . Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: avanzaron un 2,1% (incidencia de 0,17 puntos ).

avanzaron un (incidencia de ). Alimentos y bebidas: anotaron una suba del 1,4% (incidencia de 0,16 puntos).



Comportamiento del IPIB, IPP y la variación interanua

El informe del INDEC precisó además la evolución de las mediciones complementarias del sistema de precios mayoristas:

Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB): que excluye la carga impositiva, aumentó un 0,8% mensual , impulsado por el alza del 0,9% en el componente nacional y del 0,6% en el importado.

que excluye la carga impositiva, aumentó un , impulsado por el alza del 0,9% en el componente nacional y del 0,6% en el importado. Índice de Precios Básicos del Productor (IPP): reportó una variación mensual del 0,9%, producto de una caída del 1,0% en productos primarios frente a un avance del 1,7% en manufacturas y energía eléctrica.

En el balance de los últimos doce meses, las divisiones que exhibieron mayores incrementos acumulados frente a julio del año pasado fueron los productos refinados del petróleo (59%), petróleo crudo y gas (45,7%), energía eléctrica (45%) y productos pesqueros (42,1%), ubicándose por encima del promedio general del 31,1%.