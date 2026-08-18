Bajo la presión del riesgo país, Javier Milei busca blindar su plan económico ante el círculo rojo

En medio de la volatilidad financiera que llevó al riesgo país por encima de los 500 puntos básicos, el presidente Javier Milei ratificó el rumbo económico y descartó cualquier modificación en el programa de ajuste fiscal. Tras confirmarse que el Tesoro Nacional volvió a registrar superávit financiero en julio, el jefe de Estado respaldó la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, y cruzó a los sectores que reclaman medidas de estímulo o una mayor emisión monetaria para reactivar la actividad económica.

El Presidente cargó contra quienes proponen aumentar los gastos mediante la emisión de dinero, con lo cual reiteró su postura de no implementar ningún plan de ayuda adicional para reactivar la economía.

Milei volvió a publicar las siglas “TMAP” (Todo marcha acorde al plan) y “VVLC” sobre un posteo del ministro de Economía, Luis Caputo, en el que anunciaba el saldo favorable en el resultado fiscal de julio.

Doble cita ante el «círculo rojo» y presencia de gobernadores

Pero además de la convalidación digital, con el fin de afianzar su idea y dejar en claro que no se apartará de sus planes, el presidente prepara dos intervenciones frente a empresarios e inversores.

Este jueves al mediodía hablará en el Council Of The Americas, un tradicional evento en el que participan líderes políticos e integrantes del “círculo rojo”.

El presidente estará acompañado por una buena parte de su gabinete. Además de Caputo, participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger. También estará el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

Los anfitriones serán Susan Segal (Presidenta y CEO de American Society Council Of The Americas) y Natalio Mario Grinman (Presidente de la Cámara Argentina de Comercio). Asimismo, se anuncia la presencia de los gobernadores: Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta).

La presencia de Milei en el evento es particularmente esperada, luego de los diferentes trascendidos que indican cierta incomodidad de una parte del establishment con el actual rumbo económico y los insistentes rumores acerca de que los hombres de negocios del país “buscan un outsider” como nuevo referente. En el entorno de Milei anticipan un discurso “enfático”.

De allí que será escoltado por buena parte de su equipo con el fin de dar una señal clara acerca de que irá por un nuevo mandato defendiendo sus ideas. En tanto, el viernes por la tarde, el jefe de Estado estará en la Bolsa de Comercio de Rosario donde también tiene previsto dar un discurso en la celebración de un nuevo aniversario de esa institución.

Reaparición pública y el descargo oficial sobre la salud de JavierMilei

Luego de 10 días sin actividad oficial informada, Milei reapareció públicamente el lunes en el acto de conmemoración al General Don José de San Martín. Ese período en el cual desde el Gobierno no se comunicó la tarea presidencial, abrió una serie de especulaciones sobre la salud del primer mandatario.

Este martes, el portavoz presidencial, Adrián Ravier, calificó “de absurdos” los trascendidos y los atribuyó a un inicio temprano de la campaña electoral. “Es lamentable que operen de esta manera. El presidente está muy bien. Las dudas que quieren generar son absurdas”, recalcó.

Durante una conferencia con preguntas restringidas, Ravier aseguró que el Gobierno no modificará su plan de gobierno pese a los últimos indicadores sociales y económicos negativos en materia de empleo y poder el adquisitivo.

“En 2027 seremos reelectos en primera vuelta”, enfatizó al ser consultado sobre cómo el Gobierno pensaba encarar el año próximo con una situación complicada en lo referido a la microeconomía. En ese sentido, ponderó el poder de la “motosierra” sobre el gasto público porque afirmó que fue lo permitió “récord de producción, de demanda y de exportaciones”.